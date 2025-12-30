阪神の高橋遥人投手（30）、岩崎優投手（34）、佐野大陽内野手（23）が29日、静岡市の草薙球場で行われた「プロ野球静岡県人会野球教室2025」に参加し、来季の開幕先発ローテーション入りとフル回転を期す高橋は、岩崎から自身のキャリアハイであるシーズン4安打超えの“珍ノルマ”を課せられ、決意を新たにした。先輩のエールも追い風に、本職の「投」に加えて「打」でも躍動し、完全復活を遂げるつもりだ。

ユーモアあふれる先輩が提示した“珍ノルマ”に、完全復活への思いを強くした。野球教室の締めくくりに、子どもたちに対して開幕先発ローテーション入りと1軍でのシーズン完走を誓った高橋。それを聞いた岩崎は、後輩左腕へ切り口を変えた目標を設定した。

「自分は4本。5本打ってください」

勝ち星でも、防御率でも、奪三振でもなかった。「4本」とは、岩崎が先発要員だった14、15年にマークしたシーズンの自己最多安打数。“岩崎超え”を期待したわけだ。そんな珍要求は「先発・高橋」のフル回転を願う強い思いの裏返しと言える。より多く「H」ランプをともすには相応の打席数を要す。つまり1軍のマウンドに数多く上がる必要がある。高橋の直球な決意に対し、岩崎らしい変化球。「ブルペンのメンバーで一番いい数字を残す」と宣言した先輩から後輩への“共闘”の誘いにも見えた。

報道陣から安打数のノルマを伝え聞いた高橋は望むところとばかりに「4本は普通に。（先発で）もし、いっぱい回れたら4本は打てる。岩崎さんには申し訳ないけど、高い目標じゃない」と宣言。自己最多は19、20年の3安打だが、「打撃は好き」とシーズン早々の達成を見据えた。

実は近年、高橋の打席登場曲を選定しているのは岩崎でもある。しかも、21年は『崖の上のポニョ』、24年は『シカ色デイズ』、今季は『かわいいだけじゃだめですか？』と、中毒性のある“ネタ選曲”ばかり。自身の躍動を願って！？裏で頭を悩ませる先輩に向け、「岩崎さんの努力を水の泡にしないように」と決意を新たにした。

昨年11月に「左尺骨短縮術後に対する骨内異物除去術」を受け、左手首に埋まっていたプレートを除去。今季は7月に1軍昇格して3勝を挙げ、日本シリーズ登板も果たした。入団以来たび重なる故障に苦しみ、手術も5度経験。9年目となる来季は自身初の開幕ローテ入りからシーズン初完走へ鼻息は荒い。

「手首はどんどん良くなってる。まずは2月。自分でもどういうボールを投げられるか楽しみ」

白星も安打も積み重ねる“忙しい”1年にして見せる。（遠藤 礼）