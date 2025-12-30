来年１月２、３日に行われる第１０２回東京箱根間往復大学駅伝に出場する２１チームの区間エントリーが２９日、発表された。史上初となる２度目の総合３連覇を狙って「輝け大作戦」を掲げる青学大は、主将の黒田朝日（４年）を補欠に登録。３大会ぶりの総合優勝を目指す全日本大学駅伝覇者の駒大、３０大会ぶりの復活を期す中大もそれぞれエースを隠す配置となった。

駆け引きはすでに始まっている。３年連続９度目の総合優勝を目指す青学大は黒田を、駒大は４年生の主力４人のうち佐藤圭汰（４年）ら３人を、中大は前回１区区間賞の吉居駿恭（４年）を補欠登録。エースを温存し、手の内を隠すエントリーとなった。

１５年ぶりの優勝を狙う早大は、主将の山口智規（４年）をエース区間の花の２区に、山上りの５区には“山の名探偵”の異名を持つ工藤慎作（３年）を３年連続で配置した。中大も溜池一太（４年）を２区に登録しており、両大学とも往路から勝負を仕掛ける模様だ。

明暗を分ける山の特殊区間では、駒大が６区に２年連続で伊藤蒼唯（４年）を起用。原監督が「秘密兵器」と語っていた青学大は５区、６区ともに１年生が名を連ねた。

第１０２回大会は青学大、駒大、中大、早大、初Ｖを狙う国学院大を合わせて“５強”と評されている。今季は出雲全日本選抜駅伝を国学院大が、駒大が全日本大学駅伝を制している。

◆箱根駅伝における出走選手の当日変更 往路、復路とも当日のレース開始１時間１０分前（午前６時５０分）に出走メンバーの変更が受け付けられる。事前に区間エントリーされていた選手と補欠選手の交代は往路、復路の２日間で計６人まで可能だが、一日に変更できる競技者は４人まで。変更が認められるのは事前に区間エントリーされていた選手と補欠選手との交代に限られ、事前に区間エントリーされていた選手同士での区間変更は認められない。