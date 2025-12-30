¶¶¹¬É×¤µ¤óÁòµ·¤ò¹Ó¤é¤·¤¿¥Ë¥»ATSUSHI¤«¤éÏÍ¤Ó¤Ê¤·¡¡Ì´¥°¥ë¡¼¥×ÀÐÅÄ¼ÒÄ¹¡ÖÊÌ¤Ë²¿¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡Âç¸æ½ê²Î¼ê¤Î¶¶¹¬É×¤µ¤ó¤¬£¹·î¤ËÂ¾³¦¤·¤¿¡£µýÇ¯£¸£²¡£Ç§ÃÎ¾É¤ò¸øÉ½¤·£´¤«·î¤ÇÀÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¡ÖÌ´¥°¥ë¡¼¥×¡×¤ÎÀÐÅÄ½Å×¢¼ÒÄ¹¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¶¶¤µ¤ó¤Ï½ñ¤¬¤¦¤Þ¤¯¡¢Áòµ·¤Ç¤â²ñ¾ì¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¾þ¤é¤ì¤¿¡££²£°£²£²Ç¯½Õ¤«¤é¡¢µþÅÔ·Ý½ÑÂç³Ø¤ÎÄÌ¿®¶µ°é¤Ç¡Ö½ñ²è¥³¡¼¥¹¡×¤òÀì¹¶¡£»Í½½¶åÆüË¡Í×¤Ç¤Ï¡ÖÂç³Ø¤ÎÊý¤«¤é¡ØÂ´¶È¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¾ÚÌÀ½ñ¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡Ì´¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢¶¶¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤¬º£¤âºÜ¤»¤Æ¤¢¤ë¡££µ¡Á£¶Ç¯Á°¤ËÌ´¥°¥ë¡¼¥×½êÂ°¤È¤Ê¤Ã¤¿Àé¾»É×¤Î¼Ì¿¿¤È¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤¿¤¬¡¢Àé¤«¤é¡Ö¤½¤ì¤Ï¼ÒÄ¹¤ä¤á¤è¤¦¡£¶¶¤µ¤óÀèÇÚ¤À¤·¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¡£Â¾¤Î·ÝÇ½»öÌ³½ê¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤«Ä´¤Ù¤¿¤é¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¡Ê½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¡Ë¤âºÜ¤»¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¶¶¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤ÏºÜ¤»Â³¤±¤ë°Õ¸þ¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢²¼À¤ÏÃ¤Ê¤¬¤é°ä»º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ¹¤¤¤¿¤¬¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë°ä»º¤¬¤Ê¤¤¤Î¶¶¤µ¤ó¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¡ÖÁ°¤Î±ü¤µ¤ó¤Ë¤Û¤È¤ó¤É°ä»ºÅÏ¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£¤¢¤ë¤Î¤ÏÇ®³¤¡ÊÀÅ²¬¸©¡Ë¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡£Î©ÇÉ¤À¤±¤É¸Å¤¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤À¤«¤é¡¢¤¤¤¯¤éÇä¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â£±²¯±ß¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÂçÂÎ£³£°£°£°Ëü±ß¤°¤é¤¤¤¬¤¤¤¤¤È¤³¤Ç¤Ï¡×
¡¡¤½¤ÎÁ°ºÊ¤È¤Î´Ö¤Ë¡¢¶¶¤µ¤ó¤Ï°ìÃË°ì½÷¤ò¤â¤¦¤±¤¿¡£Ä¹ÃË¤Ï¸µÇÐÍ¥¤À¡£¤½¤Î¡¢Á°ºÊÊý¤Î¿ÆÂ²¤Ï¡ÖÁòµ·¤Ç¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¸«¤«¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢ËÍ¤Ï¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤¿¤À¡¢¶¶¤µ¤ó¤Î·»¤ä»Ð¤é¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ï»²Îó¤·¤¿¡£¶¶¤µ¤ó¤Î·»¤ÎÂ¹Ì¼¤ÏÂç¼ê¿·Ê¹¼Ò¤Îµ¼Ô¤Ç¡¢Âç½ÇÉã¤È¤Î»×¤¤½Ð¤òµ»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£±£¸ºÐÇ¯²¼¤Î¸åºÊ¡¦¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¤È¤Î´Ö¤Ë»Ò¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¶¶¤µ¤ó¤ÎÌ¾¶Ê¤ò²Î¤¤·Ñ¤°¸å¿Ê¤È¤·¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÁª¤ó¤À£³¿ÍÁÈ¡ÖÆóÂåÌÜ¶¶¹¬É×£ù£È£²¡×¤Ï»Ò¤âÆ±Á³¡£¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¤Î´ê¤¤¤Ç¡¢£³¿Í¤ÏÁòµ·¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤Î£µÆü´Ö¡¢¶¶¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤ÎËµ¤é¤ÇÀþ¹á¤òÀä¤ä¤µ¤Ì¤è¤¦à¿²¤º¤ÎÈÖá¤ò¤·¤¿¡£
¡ÖºÇÇ¯¾¯¤ÎÆÁ²¬¡Ê½ãÊ¿¡Ë·¯¤Ï¿¿¤Ë¼õ¤±¤Æ£²£´»þ´ÖÌ²¤é¤º¡¢ÍâÆü¥Ü¡Á¥Ã¤È¤·¤Æ¡Ø¤á¤Þ¤¤¤¬¤·¤¿¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¿²¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤â¤½¤ó¤Ê¤Î¡¢ÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿»þ¤Ë¤Þ¤¿Àþ¹áÅÀ¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡£½ã¿è¤Ê¤ó¤À¤Í¡×
¡¡¤Þ¤¿Áòµ·¤Ç¤Ï¡¢£Å£Ø£É£Ì£Å¤Î£Á£Ô£Ó£Õ£Ó£È£É¥½¥Ã¥¯¥ê¤ÊÉ÷ËÆ¤ÇÄ¤Ìä¤ËË¬¤ì¤¿¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¿Í¤¬Áû¤¬¤ì¤¿¡£Åö¿Í¤Ï£Ó£Î£Ó¤Ç¼Õºá¤·¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð£Á£Ô£Ó£Õ£Ó£È£ÉËÜ¿Í¤äÂ¾¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤â³ú¤ß¤Ä¤¯¤Ê¤É¤·¡¢±ê¾å¤ò¾·¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ë¥»£Á£Ô£Ó£Õ£Ó£È£É¤«¤éÏÍ¤Ó¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö²æ¡¹¤ÏÊÌ¤Ë²¿¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡×¤ÈÀÐÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£