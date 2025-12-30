¡Ú£Ò£É£Ú£É£Î¡ÛÀÄÌÚ¿¿Ìé¤¬Ê¬ÀÏ¤¹¤ë£Ò£Å£Î£Á¤È°Ëß·À±²Ö¤Îà¼ÂÎÏº¹á¡¡¥µ¥È¥·Àï·ç¾ì¤ÎÌîÂ¼¤Ë¡Ö²¶¤¬µã¤¤¿¤¤¤è¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¤Î³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë³«ºÅ¤Þ¤Ç¤¢¤È¤ï¤º¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃíÌÜ¥«¡¼¥É¤¬ÊÂ¤Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ëà¥Ð¥«¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼á¤³¤ÈÀÄÌÚ¿¿Ìé¡Ê£´£²¡Ë¤¬±Ô¤¯¥á¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢£Ò£É£Ú£É£Î½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥È¥àµé²¦ºÂÀï¤È£Ò£É£Ú£É£Î¥é¥¤¥Èµé²¦ºÂÀï¤À¡£
¡¡º£Âç²ñÍ£°ì¤È¤Ê¤ë½÷»Ò¤Î²¦ºÂÀï¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È´úÍÈ¤²Åö½é¤«¤éà¥¸¥ç¥·¥«¥¯á¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿£Ò£Å£Î£Á¡Ê£³£´¡Ë¤¬°Ëß·À±²Ö¡Ê£²£¸¡Ë¤Î¥Ù¥ë¥È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÄÌÚ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï£Ò£Å£Î£Á¤Î¥«¡¼¥É¤À¤è¤Í¡£µÒ¤Ï£Ò£Å£Î£Á¤¬¤¤¤«¤ì¤¿¡ÊÉé¤±¤¿¡Ë»þ¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦´¶¾ð¤ò½Ð¤¹¤«¤È¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤¤¤«¤ìÊý¡ÊÉé¤±Êý¡Ë¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¤ò¸«¤ë¤«¤é¡×¤ÈÀ¼¤ò¤·¤ã¤¬¤ì¤µ¤»¤¿¡£¤³¤Î¥³¥á¥ó¥È¤«¤é¤âÊ¬¤«¤ëÄÌ¤ê¡¢¥Ð¥«¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¤Ï°Ëß·¤¬°µÅÝÅª¤ËÍÍø¤À¤È¤·¤Ä¤Ä¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö¥Ï¥Ã¥¥ê¸À¤Ã¤Æ¡¢¼ÂÎÏº¹¤¬¤¢¤ë¤è¡£ÉáÄÌ¤Ë¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤»¡¼¡Ê°Ëß·¡Ë¤¬¥¹¥Æ¥Ã¥×Æ§¤ó¤Ç¹â¤¤½³¤ê¡Ê¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¡Ë¤È¤«¤òÂÇ¤Á¤Ä¤Ä¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¥Æ¡¼¥¯¥À¥¦¥ó¤·¤Æ¤¢¤È¤Ï¹¥¤¤Ë¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È»×¤¦¡×
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç°Ëß·¤Ë¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½¡¢°ìÈÖ¥À¥á¤Ê¤Î¤Ï¡Ø³«»Ï£±Ê¬¤ÇÅÝ¤·¤Æ¼ó¹Ê¤á¤Æ°ìËÜ¡ª¡Ù¤È¤«¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£²¶¤¬¤ä¤ê¤¬¤Á¤ÊÅ¸³«¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡£¤»¡¼¡Ê°Ëß·¡Ë¤Ë¤ÏÀÄÌÚ¿¿Ìé¤òÈ¿ÌÌ¶µ»Õ¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÎÏ¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½à¸«¤»¾ìá¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£¤½¤ÎÎã¤È¤·¤Æ£Ò£É£Ú£É£Î£±£±·î£³Æü¤Î¿À¸ÍÂç²ñ¤ÇÇë¸¶µþÊ¿¤ÈÂÐÀï¤·¤¿½©¸µ¶¯¿¿¤¬£±¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÁê¼ê¤ÎÆÀ°Õ¤ÊÂÇ·âÀï¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾å¡¢£²¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î¹¶ËÉ¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç°µ¾¡¤·¤¿»î¹ç¤ò¤¢¤²¤Æ¡Ö¤¢¤ì¤³¤½¤¬¡Ø¤¤¤¤¥×¥í¥ì¥¹¡Ù¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤ÈÆÀ°Õ¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò»ÈÍÑ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤Ç¤â¡¢¤»¡¼¡Ê°Ëß·¡Ë¤Ï¤Þ¤À¼ã¤¤¤«¤éÆñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡Ä¡£¤¢¡¢¤½¤¦¤À¡ª¡¡Ãæ»Ø¤À¡£¤»¡¼¡Ê°Ëß·¡Ë¤Ï¡¢°ìËÜ¼è¤Ã¤ÆÃæ»Ø¤òÎ©¤Æ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡£²¶¤¬µö²Ä¤¹¤ë¤è¡×¤ÈÌÂÏÇ¤ÊÄó¸À¤ò¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤ÆÉ¸Åª¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥Û¥Ù¥ë¥È¡¦¥µ¥È¥·¡¦¥½¥¦¥¶¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤¬¥¤¥ë¥Û¥à¡¦¥Î¥¸¥â¥Õ¡Ê¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡Ë¤ÎÄ©Àï¤ò¼õ¤±¤ë¥é¥¤¥Èµé²¦ºÂÀï¤À¡£¤³¤Î»î¹çÅ¸³«¤òÀÄÌÚ¤Ï¡Ö¥Î¥¸¥â¥Õ¤Ë°ìÈ¯¤Î´üÂÔ´¶¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¸½¼Â¤ò¹Í¤¨¤¿¤éÆñ¤·¤¤¤è¤Í¡×¤È¥á¥¬¥Í¤ò¸÷¤é¤»¤ë¡£¥Î¥¸¥â¥Õ¤Î¼çÀï¾ì¤Ï£±³¬µé²¼¤Î¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¡Ö¥µ¥È¥·¤Î°µÎÏ¤ò¡¢¥Î¥¸¥â¥Õ¤Ï¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤À¤±¤ÎÂÎ³Êº¹¤¬¤¢¤ë¡£¡ÊÅö½éÂÐÀïÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡Ëà¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥µ¡¼á¥Ù¥¤¥Î¥¢¤È¤ä¤ë¤Î¤È¤Ç¤Ï°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬°ã¤¦¤«¤é¡£¥Ù¥¤¥Î¥¢¤À¤«¤é¥é¥¤¥È¤ÇÀ®Î©¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥È¥·¤Ç¤Ï¡Ä¡×¤È¥µ¥È¥·¤Î°µÅÝÅªÍÍø¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç»î¹çÅ¸³«¤ò¡ÖÉáÄÌ¤ËÁÈ¤ó¤Ç¡Ê¹Ê¤áµ»¤Ç¡Ë¥¥å¥Ã¤Æ¤ä¤é¤ì¤Á¤ã¤¦¤È»×¤¦¡£¾¡Éé¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤Þ¤Ç¶ñÂÎÅª¤ËÍ½Â¬¡£ÈÖ¶¸¤ï¤»¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¥µ¥È¥·¤ÎàÌýÃÇá¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤±¤À¤È¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤À¤±º¹¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¥µ¥È¥·¤¬à¿§µ¤á¤ò¸«¤»¤ë¤È´í¤Ê¤¤¡£¡ØÂÇ·â¤Ç£Ë£Ï¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¡Ù¤È¤«¤¬¤¢¤ë¤È¤ä¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¡£¤Þ¤¢¡¢¤Ê¤¤¤ï¤Ê¡£Áá¤¤¥é¥¦¥ó¥É¤Ç·èÃå¤¹¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¥µ¥È¥·¤Ë¤ÏÅö½é¡¢Îý½¬Ãç´Ö¤Ç¤¢¤ëÌîÂ¼½ÙÂÀ¤ÎÄ©Àï¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·ÌîÂ¼¤¬Îý½¬Ãæ¤Î¥±¥¬¤Çº¸É¨Á°½½»úð×ÂÓÂ»½ý¡¢º¸ÂçÂÜ¹ü¹üºÃ½ý¡¢º¸É¨³°Â¦Â¦Éûð×ÂÓÂ»½ý¤Î¤¿¤á¡¢Á´¼££³¡Á£¶¤«·î¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¤Ë·ç¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢Âå¤ï¤Ã¤Æ¥Î¥¸¥â¥Õ¤ÎÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÀÄÌÚ¤Ï¡ÖÌîÂ¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ïà¥è¥«¥¿¡Ê°ìÈÌ¿Í¡Ë¤¸¤ã¤Í¤¨¤ó¤À¤èá¤Ã¤Æ°Æ·ï¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤µ¡£¤Ç¤âÌîÂ¼¤µ¤ó¤Î¾Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤³¤ÏÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤è¤Í¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤è¤Ê¡×¤È»ÄÇ°¤½¤¦¤ËÏÃ¤¹¡£·ç¾ì·èÄê¸å¤ËÌîÂ¼¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡ÖÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¿¤±¤É¤µ¡¢ÀµÄ¾²¶¤¬µã¤¤¿¤¤¤è¡£ÌîÂ¼¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢²¶¤¬à»Õ¾¢ÌÌá¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡ª¡×¤È¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÆÀ°Õ¤ÎÏ·³²¥³¥á¥ó¥È¤òÈäÏª¡£°ì¸þ¤ËÁö¤êµî¤ë¤½¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£