¡Úµð¿Í¡Û¥ä¥ó¥°£Ç¤Ë»É·ã¤òÍ¿¤¨¤¿ºäËÜÍ¦¿Í¤Î¸ÀÍÕ¡Ö¤¢¤È²¿Ç¯Ìîµå¤Ç¤¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤ó¤·¤Ê¡×
¡¡¥ä¥ó¥°£Ç¤ÎÇØ¶Ú¤ò¥Ô¥ó¤È¿¤Ð¤¹ÇØÈÖ¹æ£¶¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡µð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ£²£°£²£µ¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤â¤¬¤Â³¤±¤¿£±Ç¯¤À¤Ã¤¿¡££¶£²»î¹ç½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨£²³ä£¸ÎÒ¡¢£³ËÜÎÝÂÇ¡¢£²£²ÂÇÅÀ¡£³«Ëë¤«¤é£±£±»î¹ç¤ÇÆó·³¹ß³Ê¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤â¾º¹ß³Ê¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡££··î¸åÈ¾°Ê¹ß¤ÏÂåÂÇ¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤¬¼ç¤È¤Ê¤ê¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ç¯Êð£²²¯¸º¤È¤Ê¤Ã¤¿·ÀÌó¹¹²þ¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï¡ÖÀµÄ¾¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï³Ú¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»õ¤¬¤æ¤µ¤òÅÇÏª¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À½ª¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¡¢¤â¤¦£±²óÄ¹¤¤»þ´Ö¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤ÈÄ©Àï¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ÏÁ´¤¯¼º¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇ·â¤Î½õ¸À¤ä¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â°ì²ó¤êÇ¯²¼¤Î¸åÇÚ¤È¤â¿©»ö¤Î¾ì¤òÀß¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¸åÇÚ¤òµ¤¸¯¤¦¹ÔÆ°¤¬Â¿¤¤ºäËÜ¤À¤¬¡¢À¸¤¤¶¤Þ¤½¤Î¤â¤Î¤¬¥ä¥ó¥°£Ç¤Ø¤Î»É·ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø»ä¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¤¥ä¥ó¥°£Ç¤Î£±¿Í¤Ï¡Ö¡Ø²¶¤â¤¢¤È²¿Ç¯Ìîµå¤Ç¤¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤ó¤·¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¡¢Í¦¿Í¤µ¤ó¤¬Ç¯¡¹¸À¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö£²£°Ç¯¶á¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÍ¦¿Í¤µ¤ó¤¬¤½¤¦¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤¢¤È£³¡¢£´Ç¯°ì·³¤ÇÌîµå¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤è¤ê¡¢¡Ø¤¢¤È£±Ç¯¤¢¤ë¤«¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÊý¤¬¡¢¤ä¤ëµ¤¤È¤«¤Ï¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ëÇÆµ¤¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤ÈÇ÷ÎÏ¤ËÇØ¶Ú¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡Ö²¿Ç¯¤ä¤ì¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¼¨¤¹¤Î¤Ï¡¢°ú¤ºÝ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¼åµ¤¤Ê»ÑÀª¤È¤Ï¿¿µÕ¤Î¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¸Î¤ÎÁ°¸þ¤¤Ê¶ÛÄ¥´¶¡£¤½¤Î¤¹¤´¤ß¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¥ä¥ó¥°£Ç¤â¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ò°®¤ë¼ê¤Ë°ìÁØÎÏ¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£