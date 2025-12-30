獣神サンダー・ライガーが、新日本プロレスの２０２６年１月４日東京ドーム大会の注目カードを予想した。２回目となる今回は、２０２１年東京五輪柔道男子１００キロ級金メダルのウルフアロンのプロレスデビュー戦を徹底解説する。ＮＥＶＥＲ無差別級王者ＥＶＩＬとのタイトルマッチの行方は――。

【ライガーが語る獣神激論（特別編２）】棚橋（弘至）選手の引退試合（ vs オカダ・カズチカ）が行われる今大会において、大きな注目を集めているのがウルフ選手のプロレスデビュー戦ですね。僕の見方だと、この試合はＥＶＩＬ選手の選手生命に関わってくるんじゃないかとすら思ってるんですよ。

なぜかと言うと、相手が柔道で金メダルを取ろうが何をしようが、プロレスは素人ですよ。ルールも何もかもが違う。ウルフ選手がプロレス転向を表明してから約半年かな。確かに柔道のベースはあるかもしれないけど、プロレスにはロープブレークもあれば、４カウントまでなら反則も許される。セコンドの介入も考えられるわけですよ、特にＥＶＩＬ選手の戦い方を考えた場合はね。

これだけ多種多様なものがある中で、ＥＶＩＬ選手が負けたら「おいおい」ってなってしまうし、これは大変なことだよ。今までのキャリアが全否定される危機と言ってもいい。これをＥＶＩＬ選手がどう思っているのか…逆に考えればウルフ選手は楽よ。今まで教わったプロレスの技術と、柔道で培ってきたものをシンプルにぶつけるだけだもん。

でも、ＥＶＩＬ選手は勝たなきゃいけないよね。そうじゃないと、ＥＶＩＬというレスラーの戦い方はなんなのかとなってしまう。プレッシャーとしてはＥＶＩＬ選手の方が断然大きいよね。相手はデビュー戦だし、気を抜いたら大変なしっぺ返しをくらうんだから、用心していかないとね。

ウルフ選手としては変な作戦はいらないし、持っているものをぶつけていくだけだよね。ウルフ選手はとにかく姿勢がいいよ。道場に行った時にコーチや道場生に話を聞くんだけど、とにかく素直に人の言うことを聞くと。ものすごく謙虚なんだって。柔道の金メダリストが周囲の意見を素直に聞いて、練習に取り入れてる…これはなかなかできないことだよ。

テレビ番組に出演する姿もよく見るけど、とにかく頭の回転が速い。コメントも面白いし、的を射ているし。（アントニオ）猪木さんが言っていた「バカじゃプロレスラーは務まらない」ってことを彼は体現してくれている。これ以上、他に何がいるのかって、何もないじゃんって思っちゃうよね（笑い）。金の卵どころの騒ぎじゃないかもよ。

これでもしデビュー戦でタイトルを取ろうものなら、棚橋弘至という太陽が消えてなくなる大会で、ウルフアロンという新しい太陽が輝くよ。新世代の中で飛び抜けた存在がなかなか出てこられない中で、ウルフアロンが突き抜けるところまである。プロレスの神様はウルフアロンを選ぶのか、それともＥＶＩＬを選ぶのか…これは注目の試合になると思いますね。