¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥¸¥ç¥·¥å¥¢ vs ¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥Ý¡¼¥ëÀï¡¡È¬É´Ä¹¤òµ¿¤¦À¼¤ËË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤Ø¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¥Ø¥Ó¡¼µé£¸²óÀï¡Ê£±£²·î£±£¹Æü¡¢ÊÆ¥Þ¥¤¥¢¥ß¡Ë¤Ç¸µÀ¤³¦£³ÃÄÂÎÅý°ì¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤¬¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼·ó¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Ç£×£Â£Á¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼µé£±£µ°Ì¤Î¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥Ý¡¼¥ë¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ò£Ë£Ï¤Ç²¼¤·¤¿»î¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ë¡ÅªÁ¼ÃÖ¤¬¼è¤é¤ì¤ëÁû¤®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥ç¥·¥å¥¢¤¬¥Ý¡¼¥ë¤Ë£¶²ó£Ë£Ï¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¼ÂÎÏº¹¤¬¤¢¤ê¡¢Æ¨¤²²ó¤ë¥Ý¡¼¥ë¤Ë²ñ¾ì¤«¤é¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤âÈ¯À¸¡£·ë¶É¡¢¥Ý¡¼¥ë¤Ï¥¸¥ç¥·¥å¥¢¤Ë¤¢¤´¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ¹üÀÞ¤·¡¢¸ý¤«¤é·ì¤ò¿á¤½Ð¤·¤¿»Ñ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Âç¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤¿¤¬¡¢±Ñ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ç¡¼¥ê¡¼¡¦¥á¡¼¥ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÆ±»î¹ç¤¬¥·¥Ê¥ê¥ªÄÌ¤ê¤ÎÈ¬É´Ä¹»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤Èµ¿¤¦À¼¤¬¤ä¤Þ¤º¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥Ý¡¼¥ë¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¥Ê¥¥µ¡¦¥Ó¥À¥ê¥¢¥ó»á¤¬¡¢¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ö£Ô£è£å¡¡£Á£ò£é£å£ì¡¡£È£å£ì£÷£á£î£é¡¡£Ó£è£ï£÷¡×¤Ç¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÊÛ¸î»Î¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¤³¤¦¤·¤¿Â¿¤¯¤Î¿ÍÊª¤òÄÉµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¬É´Ä¹µ¿ÏÇ¤ò¶«¤Ö¿ÍÊª¤ËÂÐ¤·¡¢Ë¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Îµ¿Ç°¤ÎÀ¼¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¸¥ç¥·¥å¥¢¤Ï¥Ý¡¼¥ë¤ò£Ë£Ï¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¹ç°Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤òÌµ»ë¤·¡¢Êó½·¤Ï¸º³Û¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¾ÜºÙ¤Ê¼çÄ¥¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥Ó¥À¥ê¥¢¥ó»á¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¹ðÈ¯¤ò¡Ö¤«¤Ê¤ê¶Ã¤¯¤Ù¤¤â¤Î¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥Ý¡¼¥ë¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÏÃ¤¬°ìÅÙ¤â½Ð¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÃÂê¤Î°ìÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£