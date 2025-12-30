大阪桐蔭から青学大で主将。巨人・泉口と同じ経歴を持つ藤原は、その足跡を追うように、社会人でステップアップする道を選んだ。

「成績をトータルで考えて、（プロは）まだ早いと。課題の長打力を身に付け、１年目から『プロに行けるな』と思わせるような成績を残したい」。その決意には、アマ球界の最高峰で野球と向き合ってきたプライドがうかがえる。

走攻守３拍子そろう両打ちの二塁手。今秋のリーグ戦では打率３割４分とキャリアハイの数字を残し、リーグ戦６連覇の偉業に貢献。大学のラストシーズンで初めてベストナインに選出されたキャリアも泉口と重なる。

「（泉口さんは）一つの目標になる存在。生意気ですが、誇らしいです。自分も同じ道で行きたい」。スイッチという泉口にはない武器を名門・日本生命で磨き上げ、プロへの道を切り開く。（浜木 俊介）

◆藤原 夏暉（ふじわら・なつき）２００３年７月１０日、大阪府生まれ。２２歳。大阪桐蔭では３年時に背番号６で春夏連続で甲子園に出場。青学大では１年春からリーグ戦に出場し、同秋から二塁のレギュラーに。通算８８試合で打率２割３分５厘、３本塁打、１７打点。１７７センチ、８０キロ。右投両打。