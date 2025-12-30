2026年のドラフト戦線は、数多くの逸材がひしめく豊作年とみられている。その中でもNPBスカウト陣は、近畿圏の高校生投手に高い関心を寄せている。そこでスポニチでは来年、注目の高校生投手を厳選し、その魅力を解き明かしに向かった。さらに、高校生から社会人まで西日本のプロ注目選手をリストアップした。 （取材・構成＝河合 洋介）

大阪桐蔭（大阪）の吉岡貫介（2年）は、同校が輩出してきた好投手と比べても直球の質なら負けない。「ズドンといく」と自ら表現する直球は最速153キロを誇り、球速は横浜（神奈川）・織田翔希の154キロに次ぐ世代トップクラス。その剛球でNPBスカウトに「今までに感じたことのない衝撃を覚えた」と度肝を抜かせ、来秋ドラフト上位候補に名乗りを上げている。

直球の回転数は「2600」を数え、NPB投手の平均とされる2300を上回る。1学年上でオリックス2位の森陽樹は2700。高2時点で同等の数値を計測し、自己最速はすでに並んでいる。先輩の2位指名から逆算すれば、吉岡が1位候補に浮上する可能性も十分にあるだろう。

高校入学後は故障続きだった。1年春に右肩、今春に右肘を痛めた。「出力に体が追いついていなかった」と走り込みを繰り返すしかなかった離脱期間が進化を促す。故障明けで臨んだ今夏に、自己最速を3キロ更新する153キロを計測。「故障が治り、投げてみると速くなっていた」。下半身の力が球に伝わるようになった。

身長1メートル74と大柄ではない。それでも、ふくらはぎは見るからに大きく発達し「ソックスがキツイ」と笑う。「筋トレの数値は投手トップ」という天性の馬力を生かし、中3時点で145キロを計測していた球速は今も上昇の一途をたどる。

「目標は高卒1位でプロに行くこと」。同校は今秋ドラフトで高校史上最長に並ぶ8年連続の直接指名選手を輩出。前人未到の領域へ、吉岡が、歴史を塗り替える一人になろうとしている。

◇吉岡 貫介（よしおか・かんすけ）2008年（平20）10月20日生まれ、大阪府大東市出身の17歳。小3からジュニアサンダースで野球を始めて投手と捕手を務める。中学では大東畷ボーイズに所属。大阪桐蔭では1年秋に背番号18でベンチ入りし、2年秋から背番号1。50メートル走6秒3。1メートル74、78キロ。右投げ右打ち。

≪球威抜群な智弁学園・杉本も注目≫近畿地区の高校生は、大阪桐蔭の吉岡ら以外にもプロ注目投手がそろう。智弁学園（奈良）の最速146キロ左腕・杉本真滉は、球威で押す本格派。来春選抜で一気にブレークできるだけの素質がある。同じ奈良では、奈良大付の長身右腕で最速145キロの新城楓雅も台頭。また、北信越地区では、日本航空石川（石川）の大型右腕・保西雅則に注目が集まっている。