阪神の高橋遥人投手（３０）が２９日、岩崎優投手（３４）、佐野大陽内野手（２３）らと静岡市の草薙球場で行われた「プロ野球静岡県人会野球教室」に参加した。高橋は先輩の岩崎から「シーズン５安打以上を打て」という珍指令を受け、達成に意欲。そのために本業の投手で自身初の開幕ローテ入り。さらにシーズン完走を成し遂げ、先輩を超えていく。

地元の大先輩からノルマを掲げられた。先発投手時代に２度、シーズン４安打を記録している岩崎は高橋に「（ヒットを）５本以上打ってください」と指令。その言葉を耳にし「（ローテで）いっぱい回れたら打てるんじゃないかな。岩崎さんには申し訳ないですけど、高い目標ではない」と余裕の笑みを見せた。

高橋は過去に２度、シーズン３安打を記録。「バッティングは結構好きですね」と、この日の野球教室でも子どもたちの前で、ロングティーを披露していた。セ・リーグは２７年シーズンからＤＨ制を導入するため、来季は投手が打席に入るのが最後の年。打撃好きの左腕は、打席を楽しみたいようだ。

さらに岩崎は、毎年高橋の打席時の登場曲を決めてくれている。今季は「ＣＵＴＩＥ ＳＴＲＥＥＴ」の「かわいいだけじゃダメですか？」。過去には「崖の上のポニョ」も使用するなど、ユニークな曲での登場もファンの楽しみ。「（選曲してくれた）岩崎さんの努力を水の泡にしないように」と結果で応える。

ヒットを打つためには、多くの試合に登板し、打席を稼ぐ必要がある。そのためにも「まだ（開幕ローテに）１回も入ったことないので、そこは目指したいところ」と第一目標を定めた。さらに岩崎から、もう一つの指令となった「故障なし」も大きなテーマ。開幕ローテ入りから、初のシーズン完走を目指す。

来季に向けて、これまでにない自信がある。昨オフは手首のプレート除去手術。それ以前もトミー・ジョン手術を受けた影響で、何年もオフはリハビリに時間を割いてきた。

今年は７月に１軍復帰を果たすと、日本シリーズまで走り抜けた。「手首はどんどんよくなっているし、一日一日階段を上っていると思う。まずは２月に、どういうボールが投げられるのか楽しみ」。今オフはウエートに投球練習と元気に体を動かせている。

「（ケガで）イニングも投げていないイメージもついていると思うので、みんなの気持ちをいい意味で裏切りたい」。充実した時間を送る左腕は来季、投打で甲子園を盛り上げる。

◆阪神投手のシーズン５安打以上…阪神投手でシーズン５安打以上は直近５年で７投手が計１３回記録している。２１年は青柳が７安打、ガンケルと西勇が５安打。２２年は青柳とガンケルが７安打、西純が６安打。２３年は村上が６安打、伊藤将と西純が５安打。２４年は大竹が８安打で西勇が７安打、村上が５安打。２５年は大竹が５安打を放った。岩崎は先発していた１４、１５年に２年連続で４安打をマーク。高橋は１９、２０年に２年連続で３安打を放ち、２５年は１安打のみ。通算の打撃成績は１００打数１２安打で打率．１２０、２打点となっている。