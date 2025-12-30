「日本が熱狂」「一体何が起こったのか」日本代表エースが欧州２位！驚愕の“覚醒”に韓国メディアが衝撃！「ケイン、ハーランド、エムバペに匹敵するFWが誕生」
フェイエノールトの上田綺世はここまでエールディビジで18ゴールをマークしている。
ブンデスリーガ王者バイエルンのハリー・ケイン（19点）には抜かれたものの、欧州主要リーグで堂々の２位。リーグレベルに差があるとはいえ、マンチェスター・シティのアーリング・ハーランド（17点）やレアル・マドリーのキリアン・エムバペ（16点）を上回っているのだ。
この事実に、驚愕したのが、韓国メディア『SPOTV NEWS』だ。「日本のファンが熱狂。ソン・フンミン級のストライカーがついに日本に登場した。ケイン、ハーランド、エムバペに匹敵するストライカーの誕生だ」と見出しを打ち、次のように伝えた。
「日本代表ストライカーの上田は爆発的な得点力を見せ、ヨーロッパのトップストライカーに匹敵する活躍を見せている」
同メディアは、フェイエノールト加入後最初の２シーズンは精彩を欠いていたと指摘。こう続けている。
「彼は復調し、今シーズン、その実力を発揮している。開幕戦で得点を挙げ始め、第９節ではハットトリックで注目を集めた。さらに第15節のズウォーレ戦で４ゴールを挙げ、６−１の勝利に貢献した。今シーズンのリーグ戦の得点は18となっている」
また、『Xports News』は「一体何が起こったのか」「今シーズン上田の成長は驚くべきことだ」と伝えた。
その“覚醒”ぶりに驚きを禁じ得ないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
