山田涼介『ヒロミの大晦日リホーム』に助っ人参戦！「非常に楽しい作業の連続でした」

山田涼介が、12月31日放送の日本テレビ『ヒロミの大晦日リホーム』に出演する。

■相撲教室の顔にもなる「子どもたちが使うテーブル」作り

12月31日夜に、その完成を生放送する日本テレビ『ヒロミの大晦日リホーム』。

未来の横綱を夢見る子どもたちの相撲クラブが、今秋の台風でテント屋根が壊れてしまい、土俵で練習できない子どもたちのお悩みに全力で向きあう当番組。土俵を作り直したい、築100年以上の土俵横の古民家を子どもたちが快適に過ごせるようにリフォームしたい、練習に励む子どもたちのためにシャワー室を作ってあげたい…など多くのお悩みに向け、ヒロミ＆豪華助っ人が懸命にリフォームに励んでいる。

そしてこのたびあらたな助っ人として山田涼介が発表された。なおこれまで生田斗真、阿武松部屋、鬼越トマホーク、加藤浩次、上白石萌歌、小泉孝太郎、小関裕太、佐藤二朗、篠原涼子、timelesz佐藤勝利＆橋本将生＆猪俣周杜、玉ノ井部屋、ムロツヨシ、やす子、横山裕（※五十音順）が助っ人として参加することが発表されている。

意外にも、これまで共演経験があまりなかったというヒロミ＆山田涼介。山田がお手伝いするのは、相撲教室の顔にもなる「子どもたちが使うテーブル」作り。子どもたちが食事をする巨大なテーブルをおしゃれなデザインに仕上げる。

テーブルを、築100年の古民家に合う“和風テイスト”にすると聞いた山田は、「実は和風のインテリアに、僕自身も興味があるんです！」「クリエイティブな作業が大好きだから本当に楽しみです」と目を輝かせ、ヒロミも次第に「涼介！」と呼び出し、「なんでHey! Say! JUMPと共演経験がなかったんだろう？」と会話も弾み、一瞬にしてバディのような空気感を作り上げていく。

今回の“和風テイスト”を表現するために選んだのは、レジンを使った手法。レジンとは、透明な樹脂で、常温で加工でき、着色もできるDIYで人気の材料。割れていたり穴が開いている木材にレジンを流し込み、オリジナル性の高い作品となるレジンテーブルに仕上げていく。

レジンは基本透明だが、着色料を入れて好きな色にできるのも人気の秘訣。ヒロミ＆山田は、1滴単位で濃度を調整し、色を組み合わせたり、パールやラメも入れながら、和気藹々とテーブルに流し込む色を決めていく。

色を決めてレジン液を作成しても、気泡を除去したり、複雑な作業がたくさん。だが、「ふたりで店を開いているみたいだな」と思わずヒロミもコメントするほど、リズム良く作業を進めていく。

ヒロミ＆山田涼介が作ったレジンテーブルは、子どもたちの相撲教室に、どのような形で入り込むのか？ その模様は大晦日の放送でお披露目される。そして、はたして相撲部屋は、大晦日までに完成できるのか？

