お笑いコンビ「バッテリィズ」の寺家（35）が29日に放送されたテレビ朝日「フリースタイルロケバトル」（後10・00）に出演。実家の家業を明かした。

同番組は2組の芸人が一緒にロケを行い、主導権を奪い合ってボケまくるフリースタイルロケで、1番笑いを取れる芸人が誰なのかを見取り図とニューヨークが審査する。

トップバッターとして商店街ロケを行ったのがお笑いコンビ「レインボー」と「バッテリィズ」。互いに主導権を奪い合い、一歩も譲らない状況で最後のステージとなる古着店に向かった。

古着店に到着すると、レインボーのジャンボたかおが「バッテリィズ、結構2人ともおしゃれ好きなんだ？」と確認。これに寺家が「実家が商店街にあるタイプの服屋さんやったんで」と家業を告白した。

ジャンボは大笑いしつつ「あの何で生計を立ててるか分かんないタイプの？」と聞くと「はい。そうです」とうなずいた寺家。相方・エースが「店のキャッチフレーズ、店の名前言うたって」と振ると「装いの楽しさを創るじけ洋装店、です」と明かして笑いを誘った。