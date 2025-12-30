いざという時に頼れる身寄りや知人がいない、単身の高齢者が増えている。

国や自治体は、そうした人たちの人生終盤の生活や死後の手続きを支える体制を整えてもらいたい。

国の推計によると、６５歳以上の単身世帯は２０２０年の７３７万から２５年には８１５万に増えた。４０年には１０００万を超す見通しだ。背景には、未婚化や少子化の進行に加え、家族や地域とのつながりの希薄化もあるのだろう。

死後に引き取り手がなく、自治体が火葬するなどした「無縁遺体」は２３年度、推計４万人を超えた。相続人がいないため、国庫に納められた財産は２４年度、過去最多の約１３００億円に上る。

高齢者の生活支援や死後の手続きは、伝統的に家族や親族が担ってきた。単身高齢者が増えている現状を踏まえ、身寄りのない人にどう対応するかは、社会が抱える新たな課題だと言えるだろう。

日常生活の中で、福祉サービスの利用や入院、施設への入所、金銭管理などで支援を必要とする人は多い。死後も葬儀や埋葬、相続など様々な手続きが生じる。

そのため、厚生労働省の有識者会議は１２月、単身高齢者を支える新たな制度の創設を盛り込んだ報告書をまとめた。

地域の福祉団体などが、入院や老人ホーム入所時に身元保証を行うほか、葬儀などの死後の手続きを引き受ける。費用は本人が負担するのが原則だが、生活が苦しい人の場合は、無料や低額で利用できるようにする。

単身の高齢者が晩年も安心して暮らすことができるよう、使いやすい制度にしてもらいたい。

自治体は、支援が必要な人がどこに何人いるのか、普段から把握しておくことが重要だ。そのためには、地域の高齢者と日常的に接している民生委員や福祉団体、自治会などとの連携を深めたい。

生前に葬儀や埋葬の契約を結んだり、死後の手続きを代理人に委任したりする人もいる。残った財産の使い道について、遺言書を残したい人もいるはずだ。

最近は、こうした人に自治体が専門家や事業者を紹介する取り組みが広がっている。独りで抱え込まず、こういった制度を有効に利用することが大切だ。

単身高齢者も、自分にはどのような支援が必要か、人生をどういう形で終えたいかを考え、早めに自治体の窓口などに相談するよう心がけたい。現在の思いや死後の希望を「エンディングノート」に書き残すことも有効だろう。