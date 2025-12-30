「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2025」は29日に神宮球場で準決勝以降が開催され、阪神Jrが決勝でソフトバンクJrを6―4で破り、22年以来、3年ぶり2度目の優勝を飾った。今年の日本シリーズと同じ対戦カードで、トップチームの雪辱を2者連続を含む3本塁打で果たした。MVPは6回にソロを放ち、5試合計3本塁打の山本怜唯（れい、6年）が選出された。

憧れの阪神・佐藤輝ばりの鋭いスイングだった。5―4の6回1死で、山本は左打席から右翼にソロをかっ飛ばした。大会3本目に「自分でもビックリ」。5試合で9本塁打の猛虎打線をけん引してMVPに輝いた。

近本の応援歌が響く中で「サトテル選手を目指していますが、近本選手のようにヒットをたくさん打ちたい」とバットを指2本分短く持って打席に入った。日本シリーズと同じ顔合わせ。大の阪神ファンで「日本シリーズは悔しかった。プロの選手たちが負けてしまったので、絶対優勝したかった」と燃えた。

予選リーグでは3試合で計20得点。徹底的にバットを振らせてきた指揮官2年目の玉置隆監督は涙ぐみ「夢を見ているよう。子供の成長にビックリさせられてばかり」と言葉を詰まらせながら感激していた。（神田 佑）

＜ソフトバンクJr 連覇ならずも嘉弥真監督「いい試合だった」＞2本のソロは及ばず、2年連続優勝を逃した。嘉弥真新也監督は「いい試合だった。みんな頑張ってあと少しだった」と振り返った。3番捕手でフル出場した石光奏都（かなと、6年）は3―5の5回1死から左翼へソロ。今大会は投手としても自己最速126キロを計測し「大谷選手を超えるような選手になりたい」と「投捕」二刀流を夢に掲げた。