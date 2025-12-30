特許庁は２０２６年１月から、過去に行った特許審査の事例についてＡＩ（人工知能）で概要を作成し、新興国に提供する方針だ。

日本での審査事例を参考にしてもらい、海外での審査期間短縮につなげる。タイを手始めに他国へも順次拡大する方向で、日系企業の適切な権利保護を通じ海外展開を後押しする。

特定の国から届く審査リストを基に、日本側で該当する企業などの審査結果を検索する。特許庁による調査結果や判断理由などをＡＩを活用してまとめることで、提供先の国で必要な作業を軽減する。

特許は発明を独占的に使用・販売できる権利。原則的に取得国だけで権利が保護されるため、企業や個人は国ごとに出願して取得する必要がある。特許審査では、過去に同じ発明がないかなどを審査官が調査した上で、独自の発明に当たるか判断している。

特許庁によると、日本は審査請求から権利化までの期間が平均１年強と世界最速の水準。米国や欧州は２年程度かかるとされる。新興国は審査体制が十分に整っていないことも多く、タイでは３年以上かかっているが、すでに特許庁が各国と実施している審査早期化の枠組みと今回の取り組みを合わせ、１年程度に短縮できる見込みという。

日系企業によるタイでの特許出願件数は年間約２９００件。東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）ではシンガポールが約１７００件、マレーシアが約１３００件などとなっている。特許審査が短縮されれば日系企業の権利保護が図られ、海外での事業活動を後押しすることが期待される。