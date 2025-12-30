【ソウル＝仲川高志】ＮＨＫ紅白歌合戦に３回出場するなど、日韓両国で活躍してきた韓国人歌手、キム・ヨンジャさん（６６）が、ソウルで読売新聞のインタビューに応じた。

１９６５年の日韓国交正常化から６０年の節目を迎え、両国の若者らが相手の文化を享受する現在の両国関係を「国境がなくなったようだ」と喜び、両国の政治家に、関係維持に向けたリーダーシップを求めた。２２日に行ったインタビューの主なやり取りは次の通り。

――日韓は今年、国交正常化から６０年を迎えた。昨年、日韓間の往来は１２０４万人と過去最高を記録した。音楽、ドラマ、アニメなどに関心を持つ若者らが相手国に好意を持ち、相互理解を深めている。

文化交流は１００点満点

まるで国境がなくなったようです。日本人がＫ―ＰＯＰのグループを追いかけ、韓国人がＪ―ＰＯＰを日本語で口ずさむ。漫画やアニメの影響もあって、日本に行ったことがないのに日本語がペラペラの若い韓国人もいます。韓国語と日本語を混ぜながら話している子も多い。こんな時代がやってきたのかと感慨深いですね。昔は「近くて遠い国」だったけど、「近くて近い国」になった。現在の文化交流は１００点満点ではないでしょうか。

――最初の日本での活動は７７〜８０年だった。

当時は韓日間の往来も少なく、日本人の韓国への関心も高くありませんでした。少しでも近くで韓国を味わっていただきたいと思って、自分の公演には（韓国の伝統衣装である）チマチョゴリを着て歌うコーナーを必ず設けて、「釜山港へ帰れ」や「黄色いシャツを着た男」なんかを歌いました。

当時は本当に歯がゆかった。韓国と日本は地理的には近い国同士で時差もなく、顔立ちもほとんど同じなのに、なんでこんなに遠いんだろうって。チマチョゴリ姿でステージに立ったのは、歌で少しでも韓日を近づけようと思ったから。日本人に「韓国に行ってみたい」と感じてほしかったんです。

――最初の日本での活動ではヒット曲に恵まれなかった。

日本語を話せない状態で来日したので、発音がうまくできなくて、泣きながら練習したのを覚えています。とにかく、プロになりたくて必死で頑張りました。日本の演歌歌手のこぶしの回し方や発声の方法を学びました。

レコード会社との契約が３年間で解除され、８０年に韓国に戻ったのですが、日本での努力は無駄ではありませんでした。韓国で８１年、トロット（韓国演歌）のメドレーが大ヒットしたんです。その後もヒット曲に恵まれ、プロとしてやってこられました。

訪日前には１しかなかった私の力を、日本の皆さんが１０に引き上げてくれた。当時私の仕事に関わってくれた方々も皆、一生懸命支えてくれました。差別もいっさいありませんでした。とても感謝しています。

――８８年に再び日本でデビュー。ＮＨＫ紅白歌合戦にも８９年、９４年、２００１年と３回出場した。

紅白の存在は７７年に知りました。一度見て、「あっ、すごい」って。あの華やかな舞台に１回立ちたいって、すごく憧れました。

紅白は歌手にとって日本の大きなお祭り。出場できるのは、その年の活躍を認められたからだと思います。最初の紅白では、８８年ソウル五輪の賛歌「朝の国から」を韓国語と日本語で歌いました。３回も出させていただき、本当にありがたいことです。

今年の紅白にも韓国のグループが出場しますね。精いっぱい楽しんで、すてきなステージを見せてほしい。長い間日本で活動してきた先輩として、皆さんの新たな成長の始まりになることを願っています。ファイティン（頑張れ）！

政治のリーダーシップ重要

――日韓両政府は９８年、「日韓共同宣言」を発表した。小渕首相が植民地支配への反省とのおわびを表明し、金大中（キムデジュン）大統領が未来志向の関係構築を呼びかける内容で、韓国は宣言後、日本の大衆文化を段階的に開放した。宣言が文化交流や相互理解に与えた影響は。

文化交流が少しずつ拡大し、お互いに対する認識も変わりました。政治が安定した環境を作り、文化がその中を満たしていく時、真の関係改善がなされると思っています。

――両政府が歴史問題を巡って対立し、経済や文化の交流に影響を与えた時期もあった。

寂しいことです。良い韓日関係が続くのに越したことはありません。政治のリーダーシップは明らかに重要な役割を果たすと思います。歌に国境はないと思っています。ただ、国同士の関係が良好な方がやりやすいのは間違いない。

――韓国では日本の大衆文化が開放されたにもかかわらず、近年まで日本語の歌がテレビで大々的に取り上げられない時代が続いた。

韓国のテレビ局が長い間、自主規制していましたし、歌手も「日本語で歌っていいのかな」と様子見していました。大好きな日本の素晴らしい歌を韓国で披露しにくい雰囲気は、本当にもどかしかったです。

韓国で日本語の曲を歌っても許される雰囲気に変わったのは、昨年４月、韓国ＭＢＮテレビが放送した音楽バラエティー「韓日歌王戦」がきっかけです。韓日の歌手が共演し、評価を競い合う番組で、「ギンギラギンにさりげなく」や「雪の華」などを日本人歌手が歌って、高視聴率を獲得しました。

「韓日歌王戦」の番組関係者には勲章をあげなければいけません。私も昨年以降、韓国のテレビで「川の流れのように」や「ギャランドゥ」などを歌いました。これからも日本の歌を韓国でどんどん歌うつもりです。

歌で韓国と日本をつなげたい

――長い間、日韓間を行き来しながら、日本と韓国のファンの前で歌い続けてきた。今後も日韓間の架け橋の役割を続けていく考えは。

架け橋になりたいと思ってやってきたわけではないんです。歌が好きで、日本が好きで、韓国人として日本で活動しているうちに、いつの間にかそんな感じになりましたけど。

韓国の歌を日本人が受け入れ、日本の歌を韓国人が受け入れている最近の状況は、韓国と日本という二つのふるさとを持つ自分にとって、最高に良い状況だと思います。これからも、私でよければ、歌で韓国と日本の人々をつなげる役割を果たしていきたいです。

キム・ヨンジャ １９５９年、韓国・光州生まれ。７４年に韓国で歌手デビュー。８８年に日本に本格進出。ＮＨＫ紅白歌合戦には８９年、９４年、２００１年の計３回出場。０９年に活動拠点を韓国に移した後も、日韓間を行き来しながら活動を続けている。代表曲に「朝の国から」「アモール・ファティ」など。