黒・グレーより“この色”！【グローバルワーク】大人コーデ格上げ♡「ブラウントップス」

今シーズンも引き続き、トレンドカラーとして注目されている「ブラウン」。こっくり深みのある色味がリッチなムードを醸し出すブラウンは、大人コーデの格上げにもひと役買ってくれそう。今回は【グローバルワーク】のスタッフさんによる、ブラウントップスコーデをご紹介。ロゴがアクセントになるプルオーバーやトレンド感のあるレイヤード風カーデを使ったコーデは、黒やグレーよりもおしゃれな雰囲気に仕上がるかも……！

トレンド感たっぷりのテイストミックスコーデ

【グローバルワーク】「LIFE PICTURE COLLECTION＊カレッジポンチョプルオーバー」＜ブラウン＊Harvard58＞\3,492（税込・セール価格）

ゆるっと着られるポンチョシルエットが、こなれた印象を与えるプルオーバー。胸元のロゴやバックプリントもおしゃれ見えをサポート。シャーリングデザインのスカートやレース柄トップスのフェミニンアイテムを合わせれば、最旬テイストミックスコーデが完成。他のアイテムをホワイトで統一することで、ブラウントップスが主役のコーデを楽しめます。