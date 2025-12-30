巨人の松本剛外野手（３２）が２９日、「走攻守」の誓いを立てた。地元の埼玉・川口市で野球教室に参加。移籍１年目は任された役割を全うすることを前提とした上で、「１番打者で３割」「２０盗塁」「中堅と両翼で堅守」を掲げた。今季の巨人は１番、中堅ともに固定できず、シーズン２０盗塁超えは２０年の増田大（２３盗塁）が最後。チームの課題を解消する存在となり、日本一奪回のキーマンになる。

高校３年まで過ごした原点の地を訪れた松本剛を、ちびっ子応援団が後押しした。巨人に加入後初となる故郷での野球教室。約２００人の小学生から「巨人で優勝してください」、「東京ドーム行きます！」と無邪気なエールを受け、背筋を伸ばした。

「打って走って守れる、そこをすごく大事にしている。３つとも平均より高い位置にいないと、僕はゲームに必要とされない選手だと思っています」

２２年に打率３割４分７厘で首位打者を獲得し、同年と２４年に２０盗塁以上をマーク。堅実な外野守備を加えた総合力でプロの世界を生き抜いてきた。新天地での挑戦が始まる来季に向け、武器となる「走攻守」で３つの目標を掲げた。

〈１〉１番で３割 「そこは目指したい」と狙うは、チームを波に乗せる１番打者への定着だ。入団会見では打率３割へのこだわりを口にしており、先頭打者として大台をクリアするのが大目標となる。「巨人の中堅手」のイメージを問われると、「松井（秀喜）さんじゃないですか。外野手は打たないと話にならないと思っています」と自らに言い聞かせるように話した。レギュラーを不動のものにするためにも、まずはバットで結果を残す。

〈２〉２０盗塁 日本ハム時代は、重盗や２ランスクイズを多用する新庄監督の機動力野球に適応。次の塁を狙う意識を植え付けられ「そこは生かせる」と、今季リーグ最少の５３盗塁にとどまった巨人の機動力改革を先導する役割が期待される。「目標の一つ」と掲げる球団６年ぶりの２０盗塁到達は、現実的な目標だ。

〈３〉中堅と両翼で堅守 通算出場７７３試合で失策はわずか１０と、安定した守備に定評がある。阿部監督からは中堅手として期待されている。「まずはセンターをつかみにいくことが一番の目標」とした上で、「両翼もしっかり守れる自信はある」。３ポジションを高レベルでこなし、白紙のレギュラー争いを勝ち抜く。

今季チームが固定できなかった１番に走れる松本剛が定着すれば、得点力向上に直結する。「１番に入ったら隙を突ける走塁をできるように意識していきたい」。打って、走って、守って、フル回転する。（内田 拓希）