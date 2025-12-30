東京六大学、東都大学の４年生の進路が、ほぼ出そろった。「サンデー晋吾」の愛称で親しまれた元ロッテ投手の小野晋吾氏（５０）を父に持つ立大の小野馨子（けいこ）マネジャー（女子聖学院）は「ファイターズスポーツ＆エンターテイメント（Ｓ＆Ｅ）」で、日本ハムの本拠地・エスコンＦを中心とした街づくりに挑戦する。

小１の秋。小野は家族と名古屋市内のホテルにいた。サブロー選手会長による「日本一おめでとう！」のかけ声を合図に、ビールかけが始まった。１０年１１月７日。パ３位のロッテは中日との日本シリーズ第７戦で延長１２回の死闘の末、下克上で頂点へ。会場外の家族スペースから歓喜のパパを見届け、心が弾んだ。

「日本一とかよく分かっていなかったんですが…すごく記憶にありますね」

物心ついた時から、日曜日の午後は野球場にいた。マウンド上で父が腕を振るたび、隣の母は両手を合わせ、祈った。ワクワクとドキドキが交差する野球が、好きになった。中高一貫の女子校だったが、高校野球のマネジャーになりたくて共学校受験を志し、反対された。「大学で目指そうと」

入学時、立大は女子マネジャーの募集をしておらず、断られた。４月から「毎日のようにこっそりグラウンドへ見に行って」。６月、便箋４枚に熱意をつづり、溝口智成監督（当時）のクルマに張り込んだ。４時間後、「すいません！」と入部を直談判した。「そういうこと、できるタイプじゃないんですが…」。入部後は寮生活。チームに尽くした。

就職活動は食品業界や航空会社などを回り、内定も得たが、ファイターズＳ＆Ｅが新卒採用していると知り、迷わず動いた。最終面接で訪れたエスコン周辺の雰囲気に魅了された。入社を決めると、晋吾さんも「頑張ってこい」と背中を押してくれた。「足を踏み入れた方に、ワクワクドキドキを感じていただける人材になっていきたいです」と小野。いざ北の大地へ。最高のボールパークで、日本一に貢献する。（加藤 弘士）

〇…２世選手では、ソフトバンク４軍監督の大越基氏（５４）を父に持つ立大・大越怜投手（東筑）が、ＲＫＢ毎日放送でテレビマンとしての第一歩を踏み出す。元ロッテ投手の渡辺俊介氏（４９）の長男で、東大のエースだった渡辺向輝（海城）は一般就職する。また、日本ラグビー協会の清宮克幸副会長（５８）の次男で、日本ハム内野手の幸太郎（２６）が兄にあたる早大・清宮福太郎外野手（早実）は、大手広告会社・電通でビジネスマンの道へ進む。

◆小野 馨子（おの・けいこ）２００３年７月２２日、東京・荒川区生まれ。２２歳。女子聖学院中、高では生徒会長。立大では観光学部交流文化学科で学ぶ。趣味はサウナ、旅行。特技は書道。身長１５７センチ。右投右打。