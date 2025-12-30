オリックス・岸田護監督（４４）が２９日、山岡の「出力向上」に期待した。リリーフ専任で４１試合に登板した今季を経て、先発への再転向が決まった来季１０年目右腕。指揮官自らの経験も踏まえ「ずっと先発をやったらどんどん出力が落ちてくるけど、中継ぎを一度挟むことによって、キレとか球の質が上がるところもある」と太鼓判を押した。

「先発への思いもあの子自身、持っていると思う。僕も先発から中継ぎになったので、その気持ちが分かる」。指揮官は２００９年に先発として初の１０勝（４敗）を挙げ、翌１０年にリリーフ転向。通算６３セーブ、６３ホールドで野球人生を全うしたが「僕ももう一度、先発をやらせてくれと言ったけど、その時は年（齢）もいっていて遅かった」と打ち明けた。「山岡なら、今のうちならまだいける。もう一回、挑戦してほしかった」。１９年には１３勝４敗で最高勝率のタイトルを獲得。能力を知るからこそ、思いを託した。

「マモさんを日本一の監督にしたい」。山岡自身、今年５月に取得した国内ＦＡ権を行使せず、残留を決めた最大理由が岸田監督の存在。まっさらなマウンドで、再び輝きを放つ。（南部 俊太）