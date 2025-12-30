「契約はまもなく完了」７月に日本代表デビューの23歳MFがドイツ移籍へ！現地メディアが報道「欧州で２度目の挑戦」
ドイツ２部のデュッセルドルフが、サンフレッチェ広島のMF田中聡の獲得に迫っているようだ。
現地メディア『LIGA-ZWEI』は12月29日、「デュッセルドルフ、田中聡との契約はまもなく完了予定だ」と報じている。
「近々行われるメディカルチェックで予期せぬ問題がなければ、デュッセルドルフの冬の移籍第１号としてまもなく発表される見込みだ。移籍金についてはまだ情報が出ていない。しかし、契約は2027年夏まで残っているため、田中が無償で加入することはないだろう」
同メディアは、「今夏の東アジア選手権で日本代表に初招集された23歳のMFは、2022-23シーズンにベルギーのコルトレイクで１年間プレーした以来、ヨーロッパで２度目の挑戦を迎える」と紹介。かつて、デュッセルドルフで活躍した日本代表MFを引き合いに出して、こう続けている。
「2024年夏にリーズに移籍し、その後にプレミアリーグで確固たる地位を築いた同性の田中碧のように、キャリアの次のステップを踏み出したいと願っているのは間違いないだろう」
正式決定すれば、16位に沈んでいるデュッセルドルフの救世主として期待を集めそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「凄いメンツ！」「中田ヒデと本田が肩組んでいるのが貴重」レジェンド日韓戦に出場した元日本代表戦士の“豪華”集合ショットが反響！「城さん、どんどんでかなるやん」
現地メディア『LIGA-ZWEI』は12月29日、「デュッセルドルフ、田中聡との契約はまもなく完了予定だ」と報じている。
「近々行われるメディカルチェックで予期せぬ問題がなければ、デュッセルドルフの冬の移籍第１号としてまもなく発表される見込みだ。移籍金についてはまだ情報が出ていない。しかし、契約は2027年夏まで残っているため、田中が無償で加入することはないだろう」
同メディアは、「今夏の東アジア選手権で日本代表に初招集された23歳のMFは、2022-23シーズンにベルギーのコルトレイクで１年間プレーした以来、ヨーロッパで２度目の挑戦を迎える」と紹介。かつて、デュッセルドルフで活躍した日本代表MFを引き合いに出して、こう続けている。
「2024年夏にリーズに移籍し、その後にプレミアリーグで確固たる地位を築いた同性の田中碧のように、キャリアの次のステップを踏み出したいと願っているのは間違いないだろう」
正式決定すれば、16位に沈んでいるデュッセルドルフの救世主として期待を集めそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「凄いメンツ！」「中田ヒデと本田が肩組んでいるのが貴重」レジェンド日韓戦に出場した元日本代表戦士の“豪華”集合ショットが反響！「城さん、どんどんでかなるやん」