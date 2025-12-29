◇バドミントン 全日本総合選手権第5日（2025年12月29日 東京・京王アリーナTOKYO）

各種目の準決勝が行われ、女子シングルスは前回覇者の宮崎友花（19＝ACT SAIKYO）が奥原希望（30＝東京都協会）に2―0で快勝し、山口茜（28＝再春館製薬所）とともに決勝に進出。混合ダブルスの渡辺勇大（28＝J―POWER）田口真彩（20＝ACT SAIKYO）組、女子ダブルスの志田千陽（28＝再春館製薬所）五十嵐有紗（29＝BIPROGY）組も決勝に進出した。

《女子シングルス準決勝》宮崎は優勝5度の奥原をストレートで下し、「自分の方が動ける自信があった」と23年以来2度目の対決で連勝した。山口・柳井商工3年だった昨年に初優勝。社会人となった今年は「生活がガラッと変わった。成長できたというより、反省を生かして、来年は成長できるように」と言う。決勝の相手は優勝3度を誇る日本のエース・山口。17日のツアーファイナルズで敗れており「今年最後なので、今年一番のプレーができるように」と話した。

《混合ダブルス準決勝》渡辺・田口組はファイナルゲームの末に決勝進出を決めた。渡辺は「しぶとくラリーができたのが勝因」と話した。パリ五輪後に組んだ田口を「20歳なので毎日、成長している」と評した通り、男子スマッシュのレシーブで大きな進歩を見せ、田口も「練習の成果が出た」と笑顔。決勝は東京、パリ五輪銅メダルの渡辺と、パリ五輪女子ダブルス銅メダルの松山奈未の、新ペア同士の対決。初優勝が懸かる田口は「舞台を楽しみたい」と話した。