NY株式29日（NY時間14:19）（日本時間04:19）
ダウ平均　　　48460.21（-250.76　-0.51%）
ナスダック　　　23431.69（-161.41　-0.68%）
CME日経平均先物　50400（大証終比：-80　-0.16%）

欧州株式29日終値
英FT100　 9866.53（-4.15　-0.04%）
独DAX　 24351.12（+11.06　+0.05%）
仏CAC40　 8112.02（+8.44　+0.10%）

米国債利回り
2年債　 　3.461（-0.018）
10年債　 　4.112（-0.016）
30年債　 　4.803（-0.011）
期待インフレ率　 　2.225（-0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.829（-0.033）
英　国　　4.486（-0.021）
カナダ　　3.390（-0.009）
豪　州　　4.755（+0.015）
日　本　　2.044（+0.010）

NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝58.00（+1.26　+2.22%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4347.90（-204.80　-4.50%）

ビットコイン（ドル）
87443.38（-75.33　-0.09%）
（円建・参考値）
1365万8656円（-11767　-0.09%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ