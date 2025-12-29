ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は２５０ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式29日（NY時間14:19）（日本時間04:19）
ダウ平均 48460.21（-250.76 -0.51%）
ナスダック 23431.69（-161.41 -0.68%）
CME日経平均先物 50400（大証終比：-80 -0.16%）
欧州株式29日終値
英FT100 9866.53（-4.15 -0.04%）
独DAX 24351.12（+11.06 +0.05%）
仏CAC40 8112.02（+8.44 +0.10%）
米国債利回り
2年債 3.461（-0.018）
10年債 4.112（-0.016）
30年債 4.803（-0.011）
期待インフレ率 2.225（-0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.829（-0.033）
英 国 4.486（-0.021）
カナダ 3.390（-0.009）
豪 州 4.755（+0.015）
日 本 2.044（+0.010）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝58.00（+1.26 +2.22%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4347.90（-204.80 -4.50%）
ビットコイン（ドル）
87443.38（-75.33 -0.09%）
（円建・参考値）
1365万8656円（-11767 -0.09%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 48460.21（-250.76 -0.51%）
ナスダック 23431.69（-161.41 -0.68%）
CME日経平均先物 50400（大証終比：-80 -0.16%）
欧州株式29日終値
英FT100 9866.53（-4.15 -0.04%）
独DAX 24351.12（+11.06 +0.05%）
仏CAC40 8112.02（+8.44 +0.10%）
米国債利回り
2年債 3.461（-0.018）
10年債 4.112（-0.016）
30年債 4.803（-0.011）
期待インフレ率 2.225（-0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.829（-0.033）
英 国 4.486（-0.021）
カナダ 3.390（-0.009）
豪 州 4.755（+0.015）
日 本 2.044（+0.010）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝58.00（+1.26 +2.22%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4347.90（-204.80 -4.50%）
ビットコイン（ドル）
87443.38（-75.33 -0.09%）
（円建・参考値）
1365万8656円（-11767 -0.09%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ