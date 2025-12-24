東京都交通局が発表した2024年度（2024年4月〜2025年3月）の駅別1日平均乗降人員データをもとに、都営地下鉄4路線（浅草線・三田線・新宿線・大江戸線）の利用状況を分析しました。全106駅の中で最も利用者が多かった駅は？ 各路線のランキングトップ5や意外なワースト駅、さらに気になる大江戸線の延伸構想についても解説します。

都営地下鉄は4つの路線を運行

都営地下鉄は、大江戸線（38駅）、新宿線（21駅）、浅草線（20駅）、三田線（27駅）の4つの地下鉄路線を運営しています。

2024年度の全線106駅での一日平均乗降人員は、乗車2,640,766人、降車2,640,766人の計5,281,532人となっています。

（この「一日平均乗降人員」は、浅草線、三田線、新宿線、大江戸線の乗降人員の合計から、都営線相互の乗り換え客数を引いたもので、4線の乗降人員の単純合計とは一致しません）

すべての路線で前年度（2023年度）から利用者が増加しています。

全路線 駅別乗降人員ランキング（2024年度）

まずは、全線でのランキング上位5駅と下位の5駅を見ていきましょう。（乗降人員の数字は、乗車人数＋降車人数の数値です）

【乗降人員ランキング ベスト5】

新宿線と大江戸線の「新宿駅」がそれぞれランクインしているほか、空港アクセスや乗り換え拠点が上位を占めています。

1位：新宿（新宿線） 289,400人

2位：押上（浅草線） 227,566人

3位：泉岳寺（浅草線） 209,882人

4位：神保町（三田線） 139,451人

5位：新宿（大江戸線） 128,940人

【乗降人員ランキング ワースト5】

住宅地や、他社線との共用駅（白金台）が下位となっています。

1位：新高島平（三田線） 9,534人

2位：白金台（三田線） 10,310人

3位：西高島平（三田線） 12,970人

4位：牛込神楽坂（大江戸線） 13,686人

5位：国立競技場（大江戸線） 13,711人

ワースト1位の新高島平と3位の西高島平の2駅は三田線の末端区間に位置し、主に周辺住民の利用に限られることが大きな要因でしょう。駅周辺は「高島平団地」などの大規模な集合住宅が広がっていますが、商業施設やオフィスビルは少なく、外部から人が訪れることがほとんどない地域です。また、バス路線が充実しているのも原因の一つでしょう。

スカイツリーの玄関口のひとつ「押上」 （写真：PIXTA）

各路線ごとの乗降人員ランキング

ここからは、都営地下鉄各線ごとの、乗降人員数ランキングの上位5駅を見ていきます。

【浅草線】空港アクセスで押上が首位独

空港アクセス特急の結節点が1・2位を独占しています。

1位：押上 227,566人

2位：泉岳寺 209,882人

3位：三田 107,560人

4位：大門 103,281人

5位：日本橋 94,679人

浅草線は、西馬込から押上までの20の駅で構成されます。

このうち、利用が最も多いのが押上駅で、乗車と降車を合わせで1日227,566人が利用します。東京メトロ半蔵門線や東武スカイツリーライン、京成押上線とつながる結節点で、スカイツリー周辺の観光需要に加え、成田空港方面へ向かうアクセス特急の乗り換え駅としても利用が多くなっています。

2位は泉岳寺駅です。京急線との相互乗り入れ駅となっており、京急沿線や羽田空港と都心を結ぶルートの一部として利用が広がっています。

都営地下鉄は、成田・羽田への空港アクセスも便利（写真：PIXTA）

京急線・京成線の2つの鉄道路線と直通運転を行う浅草線では、「アクセス特急」が押上を経由し、成田空港へ向かう速達列車として運転されています。都心部の主要駅である新橋、日本橋などから空港方面へ、乗り換えなしで向かうことができるのが特徴で、特急料金は必要ありません。停車駅を絞ったダイヤとなっていて、都心から空港までの所要時間を抑える役割を担っています。また、羽田空港と成田空港の双方とつながる直通ネットワークの一部として、空港間を移動する利用者にとっても一つの選択肢となっています。

【三田線】乗換のできる駅が上位を独占

神保町・大手町といったビジネス街の中心駅が上位です。

1位：神保町 139,451人

2位：大手町 109,600人

3位：目黒 108,156人

4位：三田 105,092人

5位：巣鴨 88,108人

都営三田線は、目黒から西高島平まで27の駅を結ぶ路線です。利用の多い上位駅は、都心部の乗り換え拠点となっており、沿線の住宅地を結ぶ路線として役割が広がっているようです。

1位の神保町は、三田線と新宿線、東京メトロ半蔵門線が交わる乗り換えの要所です。周囲には大学のキャンパスや古書店街があります。古書店を訪れる人の姿も多く、1日あたりの利用は約14万人と、三田線で最も多くなっています。

3位の目黒は、JR山手線と東急目黒線が乗り入れ、住宅地と都心部を結ぶ交通の結節点となっています。2023年3月には相鉄新横浜線・東急新横浜線が開業し、三田線の一部列車が新横浜方面へ直通するようになりました。日中時間帯には「新横浜行き」が設定され、東海道新幹線への乗り継ぎルートとして新たな選択肢が生まれています。

4位の三田は、JR田町駅と地下通路で接続し、ビジネス街と慶應義塾大学などが集まる地域に位置しています。駅周辺では、JR田町駅西口の森永プラザビル跡地で大規模な再開発が進められています。かつて地域のランドマークだった森永プラザビルは1970年代に建設されましたが、再開発に伴い解体され、新たに地上24階、高さ約125mの複合施設が建設される計画です。オフィスや商業施設、産業支援施設を備えた複合型の整備となり、駅前ロータリーの再編や地下鉄へのバリアフリー通路の新設も予定されています。

都営地下鉄ランキング、続いては都営新宿線と大江戸線のトップ5を紹介

【新宿線】圧倒的な存在感の世界一のターミナル

新宿線では、全線でも1位の新宿駅が圧倒的で、乗り換え路線の多い駅が続きます。

1位：新宿 289,400人

2位：神保町 123,381人

3位：馬喰横山 112,233人

4位：九段下 111,197人

5位：市ヶ谷 90,108人

巨大ターミナル新宿の名が入る「新宿線」（写真：PIXTA）

都営新宿線は、新宿から本八幡までの21駅を結ぶ路線です。

最も利用が多いのは新宿で、都営新宿線だけでも28万人を超え、路線全体を支える中心駅になっています。

都営地下鉄の他にもJR東日本や小田急、京王、東京メトロが乗り入れる新宿ターミナルは、1日の乗降客数は約300万人に達し、世界最多の利用者数を持つ駅として知られています、今後も安全性や利便性の向上に向けた整備が続けられる見通しです。

新宿駅西口では、JR新宿駅西口の広場の再整や、京王や小田急の駅での新たな高層ビルの整備が進んでいます。長年親しまれた建物が建て替えられることで、駅前の景観や動線にも変化が生まれる見通しです。

バス・タクシー乗り場の再配置や、スバルビル跡地への地下駐車場出入口の新設も予定され、車両動線を整理しながら歩行者空間を拡充する計画です。

【大江戸線】環状線部分の駅を多くの人が利用

環状部の主要駅が並びますが、勝どきや門前仲町など湾岸・下町エリアも健闘しています。

1位：新宿 128,940人

2位：大門 116,169人

3位：勝どき 91,189人

4位：六本木 83,043人

5位：門前仲町 81,017人

大江戸線は、都庁前を起点に都心部を大きく回りながら、光が丘や清澄白河方面へ延びる38駅の路線で、4路線の中で最も多い乗降人員を抱えています。環状運転となる区間を中心に、多様な需要を支える路線となっています。利用が特に多い上位5駅は、新宿、大門、勝どき、六本木、門前仲町の順です。

六本木周辺では、六本木ヒルズや東京ミッドタウンが立地し、文化施設や企業オフィスが集まるエリアとして発展してきました。テレビ朝日や映画館、美術館、各国大使館にも近く、昼夜を問わず人の流れがあるのが特徴です。

多くの人が訪れる六本木ヒルズ（写真：PIXTA）

3位の勝どきは、大規模なタワーマンション開発による居住人口の急増と、オフィスエリアとしての通勤需要が重なっていると考えられています。

都営三田線の一部列車は、2023年3月の相鉄新横浜線・東急新横浜線開業により、目黒から東急目黒線・東急新横浜線を経由して新横浜・相鉄線方面へ直通するようになりました。日中時間帯を中心に、三田線内からの直通列車が「新横浜行き」として運転されており、板橋・北区・文京区・千代田区から、東急線経由で新横浜駅へ至り、東海道新幹線に乗り継ぐルートが新たな選択肢になっています。

新横浜駅にも都営地下鉄沿いから直通列車で行くことが出来ます（PIXTA）

この直通ネットワークは、相鉄・東急・東京メトロ・都営地下鉄・東武鉄道・西武鉄道・埼玉高速鉄道の7社局14路線を結ぶ広域ネットワークの一部として位置づけられています。三田線内の神保町・大手町・日比谷といったビジネス街の主要駅から、そのまま新横浜・相鉄方面へ向かう列車が設定されたことで、乗り換え回数の削減や所要時間の短縮につながっています。

浅草線

大江戸線の延伸構想

将来計画では、大江戸線に関する構想がたびたび話題になります。

大江戸線については、現在の終点・光が丘から大泉学園町方面への延伸案が検討されていますが、2025年10月に東京都が採算性検証の結果（開業から40年以内での黒字込み）などを公表し、国土交通省との協議を進める方針です。光が丘駅から、練馬区北西部の住宅地の大泉学園町駅（仮称）とを結ぶルートが想定されており、実現した場合には、沿線の利用者増加に加え、新設駅の周辺開発とともに、大江戸線全体の乗降人員分布にも変化が生じるとみられます。こちらは、2040年頃の開業を目指すとされています。

日々多くの人を運ぶ都営地下鉄。最新の数字からは、各路線の特徴や街の勢いが改めて浮き彫りになりました。延伸構想も含め、東京の足がどう進化していくのか、今後の動向にも注目です。

（データ：東京都交通局、写真：PIXTA）

（鉄道ニュースや、旅行や観光に役立つ情報をお届け！鉄道チャンネル）