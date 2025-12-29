ボートレース芦屋の年またぎ開催「福岡県内選手権大会」が、29日に開幕した。30日の2日目、注目レースは12Rだ。

仲谷を中心視する。初日4、2着と未勝利も、相棒13号機はじわり上昇ムードだ。しっかりスタートを踏み込んで、イン先マイに持ち込むか。松崎はセンターから強攻策に打って出る。攻め強気な宮脇もスリット先手なら一発力あり。永田は鋭く艇団を割って浮上。

＜1＞仲谷颯仁 ペラで上積みはあった。ただ、乗り心地は良くなったけど、数字（2連対率41％）はあるしタイムも出ていないので、もう少し出したい。もう少し伸びを付けたい。

＜2＞上野俊樹 手前の上がりが良くないし、かといって直線がいいわけでもない。ピット離れも良くなさそう。ペラの方向性が違うかもしれないので叩く。

＜3＞松崎祐太郎 前の人（藤原仙二）のベースでペラは叩いた。動き出せば悪くなくて、足合わせも悪くなかった。ただ、道中は少し合っていない。

＜4＞宮脇遼太 前半はペラを外してて、行き足が良くなかった。でも、後半はペラを叩いてタイムにも色がついていたし、1マークの乗り心地もあった。

＜5＞河野真也 本体整備してタイムがしっかり出ていたし、初日の足としては良かった。エンジンは間違いなくいいと思う。冷えたらもっと良くなりそう。

＜6＞永田啓二 全体的に普通でしょう。前節の最終日に転覆しているので、時間がある時に本体を見てみたい。