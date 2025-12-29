G3「クイーンズクライマックスシリーズ」と並行開催のボートレース大村プレミアムG1「第14回クイーンズクライマックス」は29日、トライアル2回戦が行われた。きょう30日はファイナル進出へ正念場のトライアル3回戦だ。

トライアル2回戦が終了した。11Rは川野芽唯（39＝福岡）がインから逃げ切り、自ら引き当てた絶好枠をモノにした。これで得点率トップに浮上。だが、感触はまだひと息な様子。5号艇で登場する3回戦11Rまでに上積みを図りたいところだ。

対照的に抜群の動きを見せたのは4コースから2番差しに構えた遠藤エミ（37＝滋賀）。バックで凄まじい伸びを披露して川野に迫った。わずかに届かず2マークは窮屈なターンとなり、渡辺優美（33＝福岡）にさばかれて3着に終わったものの「（優勝した）昨年の方がエンジンは良かったけど、今回のエンジンもめちゃくちゃいいですね」と確かな手応え。3号艇の3回戦11Rも好走し、連覇に向けて優勝戦の好枠取りを目指す。

2回戦12Rは高憧四季（26＝大阪）が2コースから差し切って勝利。初戦は大敗したが。巻き返しに成功した。4号艇の3回戦12Rも勢いそのままに駆け抜けて優出といきたい。インから2着に敗れた小野生奈（37＝福岡）も舟足自体は悪くなかった。3回戦は1回戦と同じ6号艇から再び舟券に絡み、優勝戦進出を狙う。

優出ボーダーを21点に想定すると川野と遠藤が当確。一方で西橋奈未（29＝福井）、浜田亜理沙（37＝埼玉）は1着を取っても相手待ちという状況になった。