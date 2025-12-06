¡ÚÂçÂ¼¥Ü¡¼¥È¡¡PG1¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¡5ÆüÌÜ¡Û11R¤Ï³ùÁÒÎÃ¡¡ÂçÇÔ¸·¶Ø¡¡S·è¤á¤Æ°ìÌÜ»¶¤Ë
¡¡G3¡Ö¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÈÊÂ¹Ô³«ºÅ¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÂçÂ¼¥×¥ì¥ß¥¢¥àG1¡ÖÂè14²ó¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ï29Æü¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ë2²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤¤ç¤¦30Æü¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤ØÀµÇ°¾ì¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ë3²óÀï¡£11R¤Ï³ùÁÒÎÃ¡Ê36¡áÂçºå¡Ë¤¬Ãæ¿´¤À¡£
¡¡ÂçÇÔ¤òµö¤µ¤ì¤Ê¤¤³ùÁÒ¤¬Àä¹¥ÏÈ¤ò¥²¥Ã¥È¡£¿¤Ó´ó¤ê¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤À¤¬¡¢Àè¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð²¡¤·ÀÚ¤ì¤ë¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ°ìÌÜ»¶¤ËÆ¨¤²Èô¤Ð¤¹¡£µ¤ÇÛÈ´·²¤Î±óÆ£¤¬¶¼°Ò¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤¬·è¤Þ¤ì¤Ð°ì·â¤Þ¤Ç¸«¹þ¤á¤ë¡£Æâ2Äú¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢·þ¤êº¹¤·¤Æ³ùÁÒ¤Ë½±¤¤¤«¤«¤ë¡£±óÆ£¤Î¹¶¤á¼¡Âè¤Ç¤Ï2²óÀï6Ãå¤«¤é¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤òÁÀ¤¦¼é²°¤Ë¹¥Å¸³«¡£À¾¶¶¤Ï±óÆ£¤ò»ß¤á¤Æº¹¤·¹þ¤ß¤¿¤¤¡£
¡¡¡ã1¡ä³ùÁÒÎÃ¡¡¾è¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Æ¾è¤ê¿´ÃÏ¤òµá¤á¤¿¡£¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢½ÐÂ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¸·¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·Â¤òµá¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ã2¡äÀ¾¶¶ÆàÌ¤¡¡1²óÀï¤¬²ó¤ê²á¤®¤Ç¡¢2²óÀï¤Ï»ß¤á²á¤®¡£½®¤Î¸þ¤¤â´Å¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÁ´ÂÎÅª¤Ë¾åÀÑ¤ß¤Ï¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡£
¡¡¡ã3¡ä±óÆ£¥¨¥ß¡¡¤¤¤¤Ä´À°¤¬¤Ç¤¤¿¡£4¹æÄú¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¿¤Ó¤Ë¿¶¤Ã¤Æ¡¢°ìÈÖ¿¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£½ÐÂ¤ä²ó¤êÂ¤Ë¤â±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ÏÈÈÖ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯1ÁöÌÜ¤Î´¶¤¸¤ËÌá¤¹¡£¥Ð¥é¥ó¥¹·¿¤Ç¡¢¥ì¡¼¥¹¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤Ï1ÁöÌÜ¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
¡¡¡ã4¡ä¼é²°ÈþÊæ¡¡1¥Þ¡¼¥¯¤ÏÈ½ÃÇ¥ß¥¹¡£Â¤ÏÁ´ÂÎÅª¤Ë°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»î±¿Å¾¤Ç¤Ï¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ã5¡äÀîÌî²êÍ£¡¡Â¤òµá¤á¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¸½¾õ¤Ç¡ý¤¬ÉÕ¤¯ÉôÊ¬¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ï¥ó¥É¥ë¤òÀÚ¤Ã¤ÆÉâ¤¤¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Îµ»ÎÌÉÔÂ¡£
¡¡¡ã6¡ä¾®ÌîÀ¸Æà¡¡¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤ÆÎ×¤á¤Æ¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤âÎÉ¤·¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡£»î±¿Å¾¤«¤é½éÆ°¤Î¥«¥«¥ê¤¬´Å¤«¤Ã¤¿¡£¹Ô¤Â¤Ï¤¤¤¤¡£»î±¿Å¾¤Ç¤Ï²ó¤êÂ¤ÎÊý¤¬ÎÏ¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡£