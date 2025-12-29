「KEIRINグランプリ2025」（優勝賞金1億4600万円）はきょう30日、平塚競輪11Rで争われる。本社は寺崎浩平の動きに乗る脇本雄太の抜け出しを中心視した。

展開絶好の脇本に期待する。左肘の大ケガからの復帰戦で状態に不安は残る。ただ、走る以上はチャンスがくればモノにできる出来だ。初出場の寺崎は脇本、古性、南が付いている以上は果敢に風を切る。何でもできる真杉に先輩が狙われないように、早めからピッチを上げて駆ける。最後は初代グランプリスラマーが番手からタテに踏み込み、今年を象徴するように古性と近畿ワンツーだ。展開がもつれれば単騎の郡司。隊列が短くなったところを逃さず仕掛ければ地元で悲願達成がある。スピードもらう吉田も侮れない。

＜1＞郡司浩平 この1カ月はGPの先も見据えてトレーニングを詰めてきた。調整して体も軽いし例年通りいい状態。単騎でも自分らしいレースで悔いなく走る。

＜2＞寺崎浩平 競輪祭後に体調崩したので一度リセット。12月初頭の岸和田合宿などで仕上げてきた。今回は新車。指定練習の感触もいい。出し惜しみせず自力。

＜3＞真杉匠 後半戦はうまくかみ合わなかった。考えすぎだったのかも。合宿を含めしっかり練習。入ってからはのんびりと過ごせている。全部出し切りたい。

＜4＞南修二 仲間に支えてもらった1年。計画通り練習できたし体調も問題ない。リラックスして平塚入りできた。指定練習の感じもいいと思う。近畿4番手。

＜5＞吉田拓矢 今年はG1決勝に5回乗れたし精神的にも成長した1年。体調を一度も崩さず宮古島と宇都宮で2回合宿。よく仕上がっていると思う。真杉君へ。

＜6＞阿部拓真 今年は出来すぎ。新田祐大さんたちの協力でいい練習ができたし刺激にもなった。セッティングもいい方向に出て十分戦える状態。単騎で楽しむ。

＜7＞脇本雄太 手術後2週間は動けず今月に入ってから乗れるように。やれることはやってきた。平塚ではなるべく体調を崩さないように過ごしている。寺崎君。

＜8＞嘉永泰斗 G1を勝てて自信になった。地元開催の全日本選抜も視野に練習。仕上がりはいい。サドル周りを触ったので調整。単騎でやれることを全部やる。

＜9＞古性優作 近畿の仲間に支えてもらった1年。昨年より後退したし納得してない。単純に実力が落ちただけ。指定練習の感じは悪くなかった。福井勢の後ろ。