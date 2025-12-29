埼玉県・川口オートレース場の「スーパースター（SS）フェスタ2025」は開催4日目。注目は11R。2、2、3、3枠とポジションにも恵まれている黒川京介（27＝川口）がトライアル戦全勝突破を目指す。なお、3日目12Rでフライングを喫した吉林直都は勝ち上がりの権利を失った。

自分のスタートを切れれば展開不問で主導権を握るだけのパワーが備わっている黒川。無敵モードに入っている印象で、ここも中心は揺るがない。4連勝での決定戦進出が濃厚だ。相手は8枠でも決め手重視で青山を指名。佐藤貴、佐藤摩はスタートを決めて粘る。

＜1＞鈴木宏和 クラッチを扱って朝練のスタートは出られたが、レースは空回り。エンジンは良くなったし、ハネも直ったのに…。

＜2＞佐藤摩弥 苦しかった。直線は分からないけど、コーナーで全然グリップが開かなかった。スピードを求めてセットを扱う。

＜3＞黒川京介 エンジンは2日目のままでタイヤだけ換えた。変わらずいいけど回転が上がり過ぎる感じなのでオーバーホールする。

＜4＞伊藤信夫 中間着順が取れたし、今シリーズの中では3日目が一番良かったと思う。接触があったのでフレームを点検していく。

＜5＞佐藤貴也 セッティングを変えて、2日目までよりは感じが良くなった。それでも朝練の手応えと比べると物足りない気がする。

＜6＞吉林直都 （フライングに）やってしまった。期待してくれていた方に申し訳ないことをした。エンジンの動きはいいと思う。

＜7＞中村雅人 12Rの時間帯の方が良かったと思うけど、レースで伸びがないのが難点。ヘッド周りとキャブを再調整していく。

＜8＞青山周平 スタートが切れない。バルブとリングを交換してセットも扱った。エンジンはいい方向ではないので整備を考える。