埼玉県・川口オートレース場の「スーパースター（SS）フェスタ2025」は開催4日目。12Rは2、2、3、2枠と抽選運抜群の鈴木圭一郎（31＝浜松）が中心だ。なお、3日目12Rでフライングを喫した吉林直都は勝ち上がりの権利を失った。

3枠の3日目11Rは3着止まりの鈴木圭だが、ここは初日、2日目に連勝した黒い勝負服が手に入った。的確なスタートから一気に主導権を握る。着実にパワーを上向かせている金子が対抗。3日目に反撃の白星をマークした佐藤励も侮れない。荒尾が穴。

＜1＞早川清太郎 ピストンを換えて、3日目が一番マシだった。手前がないので切り返していけない。換えたピストンを点検する。

＜2＞鈴木圭一郎 リング、ピストン、シリンダーを換えたがあまり変わらなかった。先がないまま。タイヤが良かったから粘れた。

＜3＞有吉辰也 下周りをバラしてクランクとロッドを交換したが重い症状が解消されていない。ヘッド周りとキャブのセットで追う。

＜4＞松尾啓史 試走の乗り味は良かった。ただ、タイムはもう少し欲しい感じ。エンジンは3日目の延長で調整を考えていきたい。

＜5＞金子大輔 キャブ調整してタイヤを換えた。いい部分も悪い部分もあった。調整はキャブ中心になりそう。タイヤも考える。

＜6＞佐藤励 スタートの出は良かったけど、そこから浮かせてしまった。乗り味をこれ以上、悪くしないように調整を考えていく。

＜7＞荒尾聡 エンジンは初日のままだが、初日の勢いはなかった。序盤は良かったが終盤は小円部付近で滑る。何か考える。

＜8＞篠原睦 クラッチだけ扱った。道中は必死だったけど、（佐藤）摩弥さんはかなりハネていたから抜かないといけなかった。