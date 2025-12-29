「船の上で口笛を吹いてはいけない」。海上自衛隊には、一般市民にとっては不可解なルールが存在する。さらに、艦内設備の一部を「自衛官が自腹で維持している」というから驚きだ。その知られざる実態を、航空自衛隊のルールやタブーと合わせてお届けする。（安全保障ジャーナリスト、セキュリティーコンサルタント 吉永ケンジ）

海上自衛官が

口笛を吹いてはいけないワケ

どんな組織にもルールが存在する。だが、自衛隊のそれは一般市民にあまり知られていない。中身を見てみると、長年の伝統と化し、現役の自衛官すら理由を知らずに遵守しているものもある。

後編となる本稿では、海上自衛隊・航空自衛隊の「オモシロ規則」を紹介していこう。

護衛艦などの艦艇勤務が長い海上自衛官は「海上自衛隊は帆船時代からの迷信や伝統だらけですよ」と笑う。そうした文化の一つが、「艦内では口笛を吹いてはいけない」という独自ルールだ。

海上自衛官は「古くからの慣習ですね。昔から『口笛は時化（しけ）や魔物を呼ぶ』と言われています」と、その由来を明かす。ただ、その全てが迷信に由来するものではなく、楽器の「サイドパイプ」と口笛の音を混合しやすいことから禁じられている側面もある。

サイドパイプとは、全長10センチ程度の小さな「号笛（ごうてき）」だ。陸海空自衛隊では共通して、号令や命令の伝達のために「ラッパ」を奏でているが、サイドパイプを併用するのは海自だけである（※）。

「海自では、艦長や司令官が艦艇に乗艦する際に『舷門送迎』という儀式を行い、当番がサイドパイプを奏でて独特な音色を流します。この文化は、帆船時代に酔っ払った艦長が自分の船を間違えず、舷梯（げんてい）から海に落っこちないように誘導していた名残だと言われます」（冒頭の海上自衛官、以下同）

こうした伝統だけでなく体制面においても、海上自衛隊は帆船時代の文化を色濃く受け継いでいる。特に艦内の編成や階級・役職などは、大航海時代の帆船に由来することが多い。他国の「海軍大佐」に相当する1等海佐を英語で「Captain（キャプテン）」と表記するのは、その証左である。

だが、海上自衛隊のルールの中には、西洋文化の影響を受けたものだけでなく、日本独自の文化に由来するものもある。

古くからの伝統を守るために、自衛官が私費で維持している船内設備があるというが、その正体とは――。

