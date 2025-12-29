ロシアのプーチン大統領と米国のトランプ大統領は２９日、電話で会談した。

ユーリー・ウシャコフ露大統領補佐官によると、プーチン氏はウクライナが露北西部ノブゴロド州にある大統領公邸に無人機攻撃を加えようとしたと主張し、報復する方針を示した。ロシアの侵略終結に向けた和平協議で立場を見直すと伝え、態度をさらに硬化させる可能性も示唆した。

ウクライナ側は公邸への攻撃を「完全なでっち上げだ」と否定している。

セルゲイ・ラブロフ露外相の声明によると、公邸への攻撃は２８〜２９日の夜に行われた。９１機の無人機が使用され、いずれも防空システムによって撃墜された。死傷者などの情報はない。報復の対象と実施時期はすでに決まっているという。

ウシャコフ氏によると、プーチン氏は電話会談で、「テロ行為は最も厳しい対応を受けることになる」と述べた。トランプ氏は、プーチン氏の報告に衝撃を受けて憤慨したという。

２８日に続く米露首脳の電話会談は、ウクライナでの和平に向け、トランプ氏が同国のウォロディミル・ゼレンスキー大統領と２８日に会談した結果を説明するために行われた。

プーチン氏は、米国が和平を仲介するさなかの攻撃だとして、これまでの合意などに関する「立場を見直す」と表明し、米側に理解と対応を求めた。対話の継続では一致した。

一方、ゼレンスキー氏は２９日、Ｘ（旧ツイッター）への投稿で攻撃を否定し、「キーウへのさらなる攻撃とロシアが戦争終結に必要な措置を取らないことを正当化するためのものだ」と批判した。