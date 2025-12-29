NY株式29日（NY時間13:11）（日本時間03:11）
ダウ平均　　　48442.52（-268.45　-0.55%）
ナスダック　　　23427.50（-165.60　-0.70%）
CME日経平均先物　50415（大証終比：-65　-0.13%）

欧州株式29日終値
英FT100　 9866.53（-4.15　-0.04%）
独DAX　 24351.12（+11.06　+0.05%）
仏CAC40　 8112.02（+8.44　+0.10%）

米国債利回り
2年債　 　3.459（-0.020）
10年債　 　4.112（-0.016）
30年債　 　4.804（-0.010）
期待インフレ率　 　2.225（-0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.829（-0.033）
英　国　　4.486（-0.021）
カナダ　　3.393（-0.006）
豪　州　　4.755（+0.015）
日　本　　2.044（+0.010）

NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝57.89（+1.15　+2.03%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4347.90（-204.80　-4.50%）

ビットコイン（ドル）
87654.13（+135.42　+0.15%）
（円建・参考値）
1368万9822円（+21150　+0.15%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ