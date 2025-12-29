ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は２６８ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式29日（NY時間13:11）（日本時間03:11）
ダウ平均 48442.52（-268.45 -0.55%）
ナスダック 23427.50（-165.60 -0.70%）
CME日経平均先物 50415（大証終比：-65 -0.13%）
欧州株式29日終値
英FT100 9866.53（-4.15 -0.04%）
独DAX 24351.12（+11.06 +0.05%）
仏CAC40 8112.02（+8.44 +0.10%）
米国債利回り
2年債 3.459（-0.020）
10年債 4.112（-0.016）
30年債 4.804（-0.010）
期待インフレ率 2.225（-0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.829（-0.033）
英 国 4.486（-0.021）
カナダ 3.393（-0.006）
豪 州 4.755（+0.015）
日 本 2.044（+0.010）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝57.89（+1.15 +2.03%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4347.90（-204.80 -4.50%）
ビットコイン（ドル）
87654.13（+135.42 +0.15%）
（円建・参考値）
1368万9822円（+21150 +0.15%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
