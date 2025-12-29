池田エライザ「ビギナーズラックを信じて」“人生初”の馬券購入、結果は？
女優の池田エライザ（29歳）が12月29日、イメージキャラクターを務める東京シティ競馬（TCK）で行われたG1レース・第71回東京大賞典に来場。表彰式プレゼンターを務めた。
ミニトークショーでは黒のロングコートに大ぶりのアクセサリーを合わせた華やかな装いで登場した池田。師走とは思えない陽気に包まれていた大井競馬場で、開口一番、来場者に「アツいですかー？」と呼びかけ、会場を盛り上げた。
年の瀬の大一番レースを控える大井競馬場の雰囲気を聞かれると、「お客さんが入った大井競馬場に来たのは初めてで、想像以上の熱気に圧倒されました」とコメント。また、TCKイメージキャラクターのオファーを受けた時の率直な感想については「私でいいのかな？ と思いましたが、最近は幅広い世代で競馬が楽しまれているので、私を応援してくれている方にも競馬の楽しさを知ってほしいです」と話した。
そして、この日、レースを間近で観戦した感想を聞かれると、「今日が初めての競馬観戦で、馬券も初めて購入しました。競走馬も騎手の方もこの瞬間にかけていて、きっと感動を味わえると思うので楽しみにしています」と語り、東京大賞典の注目馬はナルカミを選んだそう。「ビギナーズラックを信じて、あまり深く考えても仕方がないと思いました。私の名前と同じカタカナ4文字で共通点のあるナルカミを選びました」と、期待を込めた（※ナルカミの結果は6着）。
最後に、「初めて馬券を買って、皆さんと同じようにドキドキワクワクしています。年の瀬ですので大盛り上がりしていきましょう！」とメッセージを送り、集まったファンから大きな拍手が送られた。
