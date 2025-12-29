ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は２７３ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式29日（NY時間12:16）（日本時間02:16）
ダウ平均 48437.87（-273.10 -0.56%）
ナスダック 23420.95（-172.15 -0.73%）
CME日経平均先物 50405（大証終比：-75 -0.15%）
欧州株式29日終値
英FT100 9866.53（-4.15 -0.04%）
独DAX 24351.12（+11.06 +0.05%）
仏CAC40 8112.02（+8.44 +0.10%）
米国債利回り
2年債 3.463（-0.016）
10年債 4.114（-0.014）
30年債 4.803（-0.011）
期待インフレ率 2.227（+0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.829（-0.033）
英 国 4.486（-0.021）
カナダ 3.397（-0.002）
豪 州 4.755（+0.015）
日 本 2.044（+0.010）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝58.09（+1.35 +2.38%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4353.50（-199.20 -4.38%）
ビットコイン（ドル）
87465.69（-53.02 -0.06%）
（円建・参考値）
1365万4269円（-8277 -0.06%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 48437.87（-273.10 -0.56%）
ナスダック 23420.95（-172.15 -0.73%）
CME日経平均先物 50405（大証終比：-75 -0.15%）
欧州株式29日終値
英FT100 9866.53（-4.15 -0.04%）
独DAX 24351.12（+11.06 +0.05%）
仏CAC40 8112.02（+8.44 +0.10%）
米国債利回り
2年債 3.463（-0.016）
10年債 4.114（-0.014）
30年債 4.803（-0.011）
期待インフレ率 2.227（+0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.829（-0.033）
英 国 4.486（-0.021）
カナダ 3.397（-0.002）
豪 州 4.755（+0.015）
日 本 2.044（+0.010）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝58.09（+1.35 +2.38%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4353.50（-199.20 -4.38%）
ビットコイン（ドル）
87465.69（-53.02 -0.06%）
（円建・参考値）
1365万4269円（-8277 -0.06%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ