NY株式29日（NY時間12:16）（日本時間02:16）
ダウ平均　　　48437.87（-273.10　-0.56%）
ナスダック　　　23420.95（-172.15　-0.73%）
CME日経平均先物　50405（大証終比：-75　-0.15%）

欧州株式29日終値
英FT100　 9866.53（-4.15　-0.04%）
独DAX　 24351.12（+11.06　+0.05%）
仏CAC40　 8112.02（+8.44　+0.10%）

米国債利回り
2年債　 　3.463（-0.016）
10年債　 　4.114（-0.014）
30年債　 　4.803（-0.011）
期待インフレ率　 　2.227（+0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.829（-0.033）
英　国　　4.486（-0.021）
カナダ　　3.397（-0.002）
豪　州　　4.755（+0.015）
日　本　　2.044（+0.010）

NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝58.09（+1.35　+2.38%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4353.50（-199.20　-4.38%）

ビットコイン（ドル）
87465.69（-53.02　-0.06%）
（円建・参考値）
1365万4269円（-8277　-0.06%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ