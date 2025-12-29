きょうポンドドルは１．３５ドルを挟んで一進一退の値動き。一方、ポンド円は円高の動きから２１０円台半ばに値を落とす展開となっている。ポンドは年末にかけて次第に上値が重くなり、足元の回復基調が勢いを失いそうな気配が出ている。ただ、いまのところは下押しまでは見られていない状況。



１１月の英予算案が当初懸念されていたほど悪くなかったことで、投資家がそれまでのポンドショートを縮小し、ポンドは買い戻しが膨らんでいた。しかし、ここに来て年末に向けたポジション調整が入っている可能性もありそうだ。ただし、クリスマス期間で取引量が減少している面は否めない。



今後のポンドについては、英中銀の追加利下げが逆風になる可能性も指摘されている。



GBP/USD 1.3490 GBP/JPY 210.61 EUR/GBP 0.8713



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

