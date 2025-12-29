東京03・角田晃広、小池栄子との夫婦役共演が「やりづらくてしょうがない！」理由は…
お笑いトリオ・東京03の角田晃広（52歳）が、12月29日に放送されたバラエティ番組「爆笑問題の検索ちゃん 芸人ちゃんネタ祭り 2025」（テレビ朝日系）に出演。小池栄子に対し、夫婦役を演じたCMの撮影が「やりづらくてしょうがない！」と物申した。
今年で20周年を迎えた「検索ちゃん」。2025年のニュースを振り返る中で、番組MCの女優・タレントの小池栄子が「私と角田さん、CMでいま夫婦役をやってます」と、SOMPOダイレクト損害保険のCMで共演していると話す。
そして「上手だったの〜！お芝居が。ほんっとにリアクションが」としみじみと語る小池に、角田は「要はイジるんですよ！なんか『違うパターンの表情ください』みたいなのあるじゃないですか。やると、（小池が）『上手〜！』って。やりづらくてしょうがない！やりづらいっしょ！」と物申すと、小池は「ほんとに思ったから（笑）。『すごい…」と拍手しながら語ったが、角田は「やりづらい！完全にイジってました！」と吠えた。
今年で20周年を迎えた「検索ちゃん」。2025年のニュースを振り返る中で、番組MCの女優・タレントの小池栄子が「私と角田さん、CMでいま夫婦役をやってます」と、SOMPOダイレクト損害保険のCMで共演していると話す。