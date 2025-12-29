　30日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比170円安の5万310円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万526.92円に対しては216.92円安。出来高は4016枚となっている。

　TOPIX先物期近は3421.5ポイントと前日比5ポイント安、TOPIXの現物終値比は5.02ポイント安で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50310　　　　　-170　　　　4016
日経225mini 　　　　　　 50305　　　　　-175　　　 94153
TOPIX先物 　　　　　　　3421.5　　　　　　-5　　　　7512
JPX日経400先物　　　　　 30825　　　　　 -60　　　　 396
グロース指数先物　　　　　 672　　　　　　-5　　　　 682
東証REIT指数先物　　売買不成立

