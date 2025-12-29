日経225先物：30日2時＝170円安、5万310円
30日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比170円安の5万310円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万526.92円に対しては216.92円安。出来高は4016枚となっている。
TOPIX先物期近は3421.5ポイントと前日比5ポイント安、TOPIXの現物終値比は5.02ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50310 -170 4016
日経225mini 50305 -175 94153
TOPIX先物 3421.5 -5 7512
JPX日経400先物 30825 -60 396
グロース指数先物 672 -5 682
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3421.5ポイントと前日比5ポイント安、TOPIXの現物終値比は5.02ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50310 -170 4016
日経225mini 50305 -175 94153
TOPIX先物 3421.5 -5 7512
JPX日経400先物 30825 -60 396
グロース指数先物 672 -5 682
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース