ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は２３５ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式29日（NY時間11:16）（日本時間01:16）
ダウ平均 48475.27（-235.70 -0.48%）
ナスダック 23444.53（-148.57 -0.63%）
CME日経平均先物 50445（大証終比：-35 -0.07%）
欧州株式29日GMT16:16
英FT100 9883.95（+13.27 +0.13%）
独DAX 24379.67（+39.61 +0.16%）
仏CAC40 8130.67（+27.09 +0.33%）
米国債利回り
2年債 3.463（-0.016）
10年債 4.120（-0.008）
30年債 4.806（-0.008）
期待インフレ率 2.230（+0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.828（-0.034）
英 国 4.484（-0.023）
カナダ 3.399（0.000）
豪 州 4.755（+0.015）
日 本 2.044（+0.010）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝58.20（+1.46 +2.57%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4350.80（-201.90 -4.43%）
ビットコイン（ドル）
87622.00（+103.29 +0.12%）
（円建・参考値）
1366万6403円（+16110 +0.12%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
