NY株式29日（NY時間11:16）（日本時間01:16）
ダウ平均　　　48475.27（-235.70　-0.48%）
ナスダック　　　23444.53（-148.57　-0.63%）
CME日経平均先物　50445（大証終比：-35　-0.07%）

欧州株式29日GMT16:16
英FT100　 9883.95（+13.27　+0.13%）
独DAX　 24379.67（+39.61　+0.16%）
仏CAC40　 8130.67（+27.09　+0.33%）

米国債利回り
2年債　 　3.463（-0.016）
10年債　 　4.120（-0.008）
30年債　 　4.806（-0.008）
期待インフレ率　 　2.230（+0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.828（-0.034）
英　国　　4.484（-0.023）
カナダ　　3.399（0.000）
豪　州　　4.755（+0.015）
日　本　　2.044（+0.010）

NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝58.20（+1.46　+2.57%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4350.80（-201.90　-4.43%）

ビットコイン（ドル）
87622.00（+103.29　+0.12%）
（円建・参考値）
1366万6403円（+16110　+0.12%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ