巨人からポスティングシステムでメジャー移籍を目指す岡本について、全米野球記者協会所属のフランシス・ロメロ記者が28日（日本時間29日）、SNSで「情報筋によると、パドレス、パイレーツ、エンゼルスは興味を示しているチームの3つ」と伝えた。

既に複数の米メディアが移籍先候補に挙げるパ軍はエースのスキーンズを筆頭に投手力はリーグ上位だが、今季のチーム打率・231、583得点、117本塁打は全て最下位で打線強化が急務だ。

このオフはレイズから内外野を守れる今季31本塁打のロー、パドレスから一塁手オハーンを獲得するなど補強に成功。NPB通算248本塁打の岡本を正三塁手として迎えられれば、15年以来11年ぶりのポストシーズン（PS）進出を現実的な目標として見据えることができる。

パ軍と同様に2年連続地区最下位に沈み、11年連続でPS進出を逃したエンゼルスは、股関節の手術で今季を全休した三塁手レンドンがこのまま現役引退する可能性が高く、岡本のような三塁や一塁を守れる中軸打者の補強が必須。パドレスも一塁手オハーンの後釜を探している状況だ。

契約年数や総額が抑えられる可能性がある29歳の岡本は、予算が中規模の球団にも候補が広がり、この3球団の他にもダイヤモンドバックスなども候補に残っている可能性がある。交渉期限の来年1月4日（同5日午前7時）まで1週間を切り、“岡本争奪戦”が最終局面を迎えている。