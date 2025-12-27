ボートレース蒲郡の「中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦」が３０日に開幕する。

磯部誠（３５＝愛知）が前検に行われたエンジン抽選で引き当てたのは、初下ろしから９節で優出０の低調機。特訓を終え「エンジンは良くなさそう。体感も良くない。『舟券はご慎重に』って書いておいてください」とお手上げ状態。それでも「ペラからやっていきます」と足早にペラ調整に取りかかった。

３月にとこなめＧＩ・７１周年記念で優勝。５月まるがめＳＧオールスターでも優出（６着）と春先は絶好調も、夏場以降は失速。賞金ランク１８位で２年ぶりにグランプリ出場を果たしたが、ＧＰシリーズ戦に回り優出６着。「成績は別としてグランプリ出場という目標は達成できた１年」と２０２５年を振り返った。

昨年、今年ととこなめのお正月シリーズで２連覇を飾ったが、当地のお正月シリーズは優出もまだない。「蒲郡は全然ダメなのでクラシックに向けても一から頑張りたい」と来年３月に当地で行われるＳＧクラシックに向けても貴重な１節となりそうだ。低調機を仕上げ、３年連続のお正月シリーズＶで２０２６年の初笑いを狙う。