ヤクルトから戦力外通告を受けていた北村拓己内野手（３０）が現役を引退することが２９日、分かった。この日までにＮＰＢ球団からのオファーはなく、プロ野球人生にピリオドを打つことを決めた。

北村拓は本紙の取材に対し「僕の中ではまだ現役でやりたかったですけど、僕らは必要とされなくなったらグラウンドには立てない。ＮＰＢ以外のカテゴリーで野球をやるということも考えましたけど、そこには気持ちが追いつかなかったので、ユニホームを脱ぐことを決めました」と決断の理由を明かした。

亜大から１７年ドラフト４位で巨人に入団。２３年の現役ドラフトでヤクルトに移籍した。今季は自己最多６２試合で打率１割９分、３本塁打、７打点。内野の全ポジションを守れるユーティリティーとして通算２８６試合に出場した。「レギュラーは取れなかったですけど、チームに必要なことは何なのかを常に考えて、自分の居場所を見つけながらやってきた」。今季は９月１２日のＤｅＮＡ戦（神宮）で大差の９回に２年ぶり自身２度目の登板を果たすなどファンの記憶にも残った。

大好きな野球の第一線から身を引くという葛藤から毎晩涙を流す日々が続いたが、妻でアイドルグループ「アイドリング！！！」の元メンバーだった伊藤祐奈さんと話し合いを重ねるうちに新たな目標を見つけた。

アイドルを引退した後に祐奈さんが（株）ＴＫＭＫを企業。同社の事業の一つとしてＴＫＭアカデミーと名付けたスクールの設立を準備中だという。野球教室やオンラインでの指導なども行う予定で「将来のプロ野球選手を育てていきたいというのが次の目標。３０歳の節目で新しい挑戦になる」と目を輝かせた。

「巨人から始まり、ヤクルトと２球団。たくさんの人に支えられて８年間もプレーさせてもらえた。僕のプロ野球人生は幸せでした」。新たに情熱をささげられる夢もできた。北村拓己の人生第２章の幕が上がった。

◆北村 拓己（きたむら・たくみ）１９９５年８月２９日、金沢市生まれ。３０歳。十一屋（じゅういちや）ファイターズで軟式野球を始め、星稜中から星稜高に進み、３年夏に甲子園出場。亜大３年時に大学日本代表。２０１７年ドラフト４位で巨人入り。２３年の現役ドラフトでヤクルトに加入。２０年１月に結婚したアイドルグループ「アイドリング！！！」元メンバーの伊藤祐奈さんとの間に１男２女。１８１センチ、９０キロ。右投右打。