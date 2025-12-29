「2025年は95点」東野幸治、「番組めっちゃ終わりましたやん」とツッコまれた結果…

タレントの東野幸治（58歳）が、12月23日に放送されたバラエティ番組「ちゃちゃ入れマンデー」（関西テレビ）に出演。2025年を総括すると「95点」としたが、「番組めっちゃ終わりましたやん」とツッコまれた結果、本心は「23点や！」と嘆いた。



この日、「2025年は100点満点で何点だった？」との問いにスタジオのメンバーが答えていく中で、東野は「いや〜…でもね、基本的には95点くらかな」と高得点を付ける。すると、メッセンジャー黒田は「えっ？ 番組めっちゃ終わりましたやん、東京で」とツッコミ、東野は「終わったよ…お前、わかれへんのか？ オレの目、見てみい。ちょっと泣いてるやろ。言霊ってあんねん。マイナスのことを口から出したら言霊ってあるから…」と、無理して高得点をつけていたという。



そんな東野に、メッセンジャー黒田は大笑い。本当の心の中の点数を、東野は「23点や！」と告白し、「アホか！鼻水出たわ！デリカシーないやろ、お前！デリカシーなさすぎやろ！」と黒田に“抗議”した。