プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「サーモンとアボカドの巻き寿司」 「レバーの焼き肉のタレ煮」 「ユリネと油揚げのみそ汁」 の全3品。
メインは彩りキレイな巻き寿司。副菜は焼き肉のタレで煮た、鉄分が豊富なレバーを添えて。

【主食】サーモンとアボカドの巻き寿司
香り高いスモークサーモンとまったり濃厚なアボカドがおいしい巻き寿司です。

©Eレシピ


調理時間：30分
カロリー：604Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

スモークサーモン  6~8枚
アボカド  1/2~1個
貝われ菜  1/2パック マヨネーズ  大さじ2
焼きのり  2枚
＜寿司飯＞
  ご飯  (炊きたて)400g
  作り置き甘酢  大さじ2
  白ゴマ  大さじ1
しょうゆ  適量 練りワサビ  適量

【下準備】

アボカドは包丁を縦に入れ、種まで深く切り込みを入れ、両手でひねるように半分に分けて種を取り、果肉をスプーン等で取り出し、幅1cmの棒状に切る。

©Eレシピ


貝われ菜は根元を切り落とす。＜寿司飯＞を作る。ご飯に作り置き甘酢、白ゴマを切るように混ぜ、お皿、またはバットに広げて冷ます。

©Eレシピ



【作り方】

1. 巻きすに焼きのりをのせ、＜寿司飯＞の1/2量を軽くまとめ、焼きのりの向こう側4〜5cm位を残して全体に広げる。

©Eレシピ


2. マヨネーズを全体にぬり、スモークサーモンを並べる。さらに1/2量のアボカド、貝われ菜をのせる。

©Eレシピ


3. 指で具を押さえながら、巻きすごと持ち上げ、手前のすし飯と向こう側の寿司飯の端どうしを合わせ巻く。巻き終わりを下にして巻きすの上から両手で押さえ、形を整える。

©Eレシピ


4. 同様にもう1本巻き、食べやすい幅に切って器に盛る。お好みでしょうゆ、練りワサビをつけて下さい。

©Eレシピ



【副菜】レバーの焼き肉のタレ煮
調味料は焼き肉のタレを使ってお手軽に！

©Eレシピ


調理時間：20分
カロリー：184Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

鶏レバー  200g
＜下ゆで調味料＞
  酒  大さじ2
  ショウガ  (薄切り)1/2片分
＜調味料＞
  酒  大さじ2
  焼き肉のタレ  50ml
  水  80ml
ショウガ  (せん切り)適量

【下準備】

たっぷりの熱湯に＜下ゆで調味料＞の材料を入れ、煮たったら鶏レバーを入れ、下ゆでする。再び煮たったらザルに上げる。

©Eレシピ



【作り方】

1. ゆで汁をきった鶏レバーはひとくち大に切り、血合いをきれいに取り除く。＜調味料＞の材料と共に鍋に入れ、中火にかける。

©Eレシピ


2. 煮たったら弱火にし、アクを取りながら煮汁がほとんどなくなるまで煮る。器に盛り、ショウガをのせる。

©Eレシピ



【スープ・汁】ユリネと油揚げのみそ汁
ほっくりおいしいユリネ入りのおみそ汁。

©Eレシピ


調理時間：15分
カロリー：132Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

ユリネ  1/2個
油揚げ  1/4枚
ネギ  (刻み)大さじ2
だし汁  400ml
みそ  大さじ1.5~2

【下準備】

ユリネは1枚ずつはがし、茶色い部分は削ぎ落としてきれいに水洗いする。油揚げは熱湯をかけ、食べやすい大きさに切る。

©Eレシピ



【作り方】

1. 鍋にだし汁、ユリネを入れて強火にかける。煮たったら火を少し弱め、ユリネに火が通るまで煮る。

©Eレシピ


2. 油揚げを加えてみそを溶き入れ、器に注いで刻みネギを散らす。

©Eレシピ