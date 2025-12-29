【今日の献立】2025年12月30日(火)「サーモンとアボカドの巻き寿司」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「サーモンとアボカドの巻き寿司」 「レバーの焼き肉のタレ煮」 「ユリネと油揚げのみそ汁」 の全3品。
メインは彩りキレイな巻き寿司。副菜は焼き肉のタレで煮た、鉄分が豊富なレバーを添えて。
【主食】サーモンとアボカドの巻き寿司
香り高いスモークサーモンとまったり濃厚なアボカドがおいしい巻き寿司です。
調理時間：30分
カロリー：604Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）スモークサーモン 6~8枚
アボカド 1/2~1個
貝われ菜 1/2パック マヨネーズ 大さじ2
焼きのり 2枚
＜寿司飯＞
ご飯 (炊きたて)400g
作り置き甘酢 大さじ2
白ゴマ 大さじ1
しょうゆ 適量 練りワサビ 適量
【下準備】アボカドは包丁を縦に入れ、種まで深く切り込みを入れ、両手でひねるように半分に分けて種を取り、果肉をスプーン等で取り出し、幅1cmの棒状に切る。
貝われ菜は根元を切り落とす。＜寿司飯＞を作る。ご飯に作り置き甘酢、白ゴマを切るように混ぜ、お皿、またはバットに広げて冷ます。
【作り方】1. 巻きすに焼きのりをのせ、＜寿司飯＞の1/2量を軽くまとめ、焼きのりの向こう側4〜5cm位を残して全体に広げる。
2. マヨネーズを全体にぬり、スモークサーモンを並べる。さらに1/2量のアボカド、貝われ菜をのせる。
3. 指で具を押さえながら、巻きすごと持ち上げ、手前のすし飯と向こう側の寿司飯の端どうしを合わせ巻く。巻き終わりを下にして巻きすの上から両手で押さえ、形を整える。
4. 同様にもう1本巻き、食べやすい幅に切って器に盛る。お好みでしょうゆ、練りワサビをつけて下さい。
【副菜】レバーの焼き肉のタレ煮
調味料は焼き肉のタレを使ってお手軽に！
調理時間：20分
カロリー：184Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）鶏レバー 200g
＜下ゆで調味料＞
酒 大さじ2
ショウガ (薄切り)1/2片分
＜調味料＞
酒 大さじ2
焼き肉のタレ 50ml
水 80ml
ショウガ (せん切り)適量
【下準備】たっぷりの熱湯に＜下ゆで調味料＞の材料を入れ、煮たったら鶏レバーを入れ、下ゆでする。再び煮たったらザルに上げる。
【作り方】1. ゆで汁をきった鶏レバーはひとくち大に切り、血合いをきれいに取り除く。＜調味料＞の材料と共に鍋に入れ、中火にかける。
2. 煮たったら弱火にし、アクを取りながら煮汁がほとんどなくなるまで煮る。器に盛り、ショウガをのせる。
【スープ・汁】ユリネと油揚げのみそ汁
ほっくりおいしいユリネ入りのおみそ汁。
調理時間：15分
カロリー：132Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）ユリネ 1/2個
油揚げ 1/4枚
ネギ (刻み)大さじ2
だし汁 400ml
みそ 大さじ1.5~2
【下準備】ユリネは1枚ずつはがし、茶色い部分は削ぎ落としてきれいに水洗いする。油揚げは熱湯をかけ、食べやすい大きさに切る。
【作り方】1. 鍋にだし汁、ユリネを入れて強火にかける。煮たったら火を少し弱め、ユリネに火が通るまで煮る。
2. 油揚げを加えてみそを溶き入れ、器に注いで刻みネギを散らす。
