海外でバズった糸井嘉男氏「“肩”がフォーカスされて『shoulder of god』って」

元阪神タイガースの糸井嘉男氏（44歳）が、12月23日に放送されたバラエティ番組「ちゃちゃ入れマンデー」（関西テレビ）に出演。2025年は「120点」だったと語った。



この日、MCの東野幸治から「バラエティ番組でも大忙しでございますけども、糸井さんは今年、2025年は100点満点で何点ですか？」と聞かれた糸井氏は「いやもう、120点です」と回答。



そして「やっぱりタイガースの優勝もありますけど、個人的には、Netflixでね、フィジカル系の番組に出させていただいて、ちょっとね…バズってるんですよ、海外で。特に僕の“肩”がフォーカスされてるんですよ。で、僕、呼ばれてるのが『shoulder of god』（神の肩）、“肩神”」と嬉しそうに語る。



また、東野から「サウナとかお風呂とか行ったら、体めっちゃ見られません？」と聞かれた糸井氏は「1回、現役のときに『糸井、体エグいけど…ホームラン少ないな！』って言われたことあります（笑）」と笑い、東野は「ちょっと待って。オレのお風呂の話、まったく関係ないやん」とツッコミを入れた。