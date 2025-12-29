平安時代、弘法大師・空海が「雨乞いの祈祷」を行ったとされる東寺真言宗寺院・神泉苑（しんせんえん・京都市中京区）に、京友禅作家・足立茂氏（75）が奉納した午年の絵馬がお目見えした。

2026（令和8）年「午歳（年）」は花の彩りの輪にに美しい白馬が頭をのぞかせる〈2025年12月28日撮影 京都市上京区・神泉苑〉

絵馬には美しいたてがみをなびかせた白馬が、菊や牡丹、菖蒲、桜など四季を彩る花々の鮮やかな輪から飛び出し、今にも駆け上がるようなさまが描かれている。

境内の「善女竜王社（ぜんにょりゅうおうしゃ）」手前の拝殿に設置されている。

神泉苑・善女龍王社手前の拝殿に「巳」と「午」が並べられた

善女龍王は仏教の守護神で、雨乞いの対象となる龍神の一尊

神泉苑は、794（延暦13）年に桓武天皇により禁苑（きんえん ・宮中の庭園）として造営された。 平安京（大内裏）の南東隣に位置し、疫病退散を願い始まった祇園祭のルーツ「御霊会（ごりょうえ）」も開かれた。

弘法大師・空海が、824（天長元）年に祈雨（雨乞い）を行ったことでも知られる。

これ以降、神泉苑の池には善女龍王が住むとされ、神仏習合の時代の面影を色濃く残している。

また、源義経と静御前が出会ったとされる伝説があり、縁結びや恋愛成就のパワースポットとしても知られる。

足立茂氏は、神泉苑で100年以上続く狂言の衣装のデザインを手掛けたのがきっかけで、毎年趣向を凝らした絵馬を奉納している。

白馬のデザインは夏までには具体的な構想がまとまり、12月に入って1週間で一気に描き上げた。

足立茂さん「あなたの生まれ月のお花を描きましょう」年に数回、実演の機会を設ける

足立茂氏は1年前の正月、ラジオ関西の取材に午年の図柄について構想を語った「まだ内緒だけどね、白い馬が良いと思うんだ」〈2025年1月3日 京都市上京区・神泉苑〉

足立氏はラジオ関西の取材に対し、「今、ジェンダーフリーの時代と言われるが、白馬は雌をイメージした。女性の華やかさと力強さが、必ず世の中を変えて暮れるはず。そうした期待も込めた」と話す。

神泉苑では元日から絵馬の図柄をモチーフにした御朱印を授与する

イギリス・ロンドンから訪れたファミリーは、“干支”の概念がわからない様子だったが、絵馬に描かれた白馬の美しさに触れ、「日本の伝統を知ることができ、幸せな気分になった」と微笑んだ。