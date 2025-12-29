「白馬と花の彩り」京友禅の世界、 美しく飛躍する「午年」絵馬…京都のパワースポット・神泉苑に奉納
平安時代、弘法大師・空海が「雨乞いの祈祷」を行ったとされる東寺真言宗寺院・神泉苑（しんせんえん・京都市中京区）に、京友禅作家・足立茂氏（75）が奉納した午年の絵馬がお目見えした。
絵馬には美しいたてがみをなびかせた白馬が、菊や牡丹、菖蒲、桜など四季を彩る花々の鮮やかな輪から飛び出し、今にも駆け上がるようなさまが描かれている。
境内の「善女竜王社（ぜんにょりゅうおうしゃ）」手前の拝殿に設置されている。
神泉苑は、794（延暦13）年に桓武天皇により禁苑（きんえん ・宮中の庭園）として造営された。 平安京（大内裏）の南東隣に位置し、疫病退散を願い始まった祇園祭のルーツ「御霊会（ごりょうえ）」も開かれた。
弘法大師・空海が、824（天長元）年に祈雨（雨乞い）を行ったことでも知られる。
これ以降、神泉苑の池には善女龍王が住むとされ、神仏習合の時代の面影を色濃く残している。
また、源義経と静御前が出会ったとされる伝説があり、縁結びや恋愛成就のパワースポットとしても知られる。
足立茂氏は、神泉苑で100年以上続く狂言の衣装のデザインを手掛けたのがきっかけで、毎年趣向を凝らした絵馬を奉納している。
白馬のデザインは夏までには具体的な構想がまとまり、12月に入って1週間で一気に描き上げた。
足立氏はラジオ関西の取材に対し、「今、ジェンダーフリーの時代と言われるが、白馬は雌をイメージした。女性の華やかさと力強さが、必ず世の中を変えて暮れるはず。そうした期待も込めた」と話す。
イギリス・ロンドンから訪れたファミリーは、“干支”の概念がわからない様子だったが、絵馬に描かれた白馬の美しさに触れ、「日本の伝統を知ることができ、幸せな気分になった」と微笑んだ。