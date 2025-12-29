ソフトバンクグループ（ＳＢＧ）は２９日、米国の投資会社デジタルブリッジ・グループを約４０億ドル（約６２５０億円）で買収すると発表した。

デジタルブリッジはデータセンターなどＡＩ（人工知能）の性能向上に欠かせないデジタルインフラへの投資を専門としており、ＳＢＧは買収によりＡＩ分野の成長を加速させる狙いがある。

ＳＢＧ側が子会社を通じて米国の競争当局の審査などを経てデジタルブリッジの全株式を取得する計画で、２０２６年後半の買収完了を目指す。

デジタルブリッジは北米や欧州を中心にデータセンターや携帯電話基地局、光ファイバー通信などの分野に投資しており、２５年９月末時点の運用資産は約１０８０億ドル（約１６兆８５８０億円）ある。ＳＢＧはＡＩ関連投資への傾斜を強めており、デジタルブリッジの事業基盤やノウハウなどの取り込みを図りたい考えだ。

ＳＢＧは１月、対話型ＡＩ「チャットＧＰＴ」を手がける米オープンＡＩなどと共同で、ＡＩ関連のインフラ整備に５０００億ドルを投じる「スターゲート」計画を発表。１０月にはスイスの重電大手ＡＢＢのロボット事業の買収も発表した。