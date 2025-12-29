ロシアのラブロフ外相は29日、ウクライナがプーチン大統領の公邸に攻撃を仕掛けたとして報復を宣言しました。ウクライナ側は、これを否定しています。

インタファクス通信によりますと、ラブロフ外相は29日、ロシア北西部ノブゴロド州にあるプーチン大統領の公邸に対し、ウクライナ軍が無人機91機で攻撃を仕掛けたと主張しました。

「すべての無人機は防空システムによって撃墜された」「死傷者や被害の情報は入っていない」としています。

その上で、「報復攻撃の対象と実施時期はすでに決まっている」と述べ、ウクライナに対し、報復を宣言しました。

またアメリカが和平を仲介するさなかに攻撃が行われたとして、「交渉プロセスから離脱するつもりはないが、ロシアの交渉上の立場は変わる」としています。

一方で、ロイター通信によりますと、ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシア側の主張について、「ウソだ」と否定した上で、「ロシアはキーウの政府庁舎へ攻撃の準備を進めている」「アメリカによる和平協議の進展を妨害しようとしている」と主張しました。