トランシーノのマスクが進化♡紫外線ダメージを速攻ケア

紫外線を浴びたあとの肌に、頼れる存在として支持されてきたトランシーノの美白シートマスクが、この春さらに進化します。処方とパッケージを一新し、肌印象まで明るく導くリニューアルが決定。毎日のスキンケアはもちろん、旅行やレジャー後の集中ケアにも寄り添う一枚です。貼るだけで手軽に取り入れられるからこそ、忙しい女性の味方に。透明感を諦めたくないすべての人に注目してほしい新作です♡

紫外線ダメージに速攻レスキュー

リニューアルした「トランシーノ薬用ブライトニングフェイシャルマスク」は、紫外線などのダメージを受けた肌を10分間でケアできる薬用美白シートマスク。

Wの有効成分（*3）であるトラネキサム酸とグリチルリチン酸2Kが、肌荒れの原因となる微弱な炎症としみの根源にアプローチし、メラニンの生成を抑えてしみ・そばかすを防ぎます。

日差しを浴びた日の心強いお守り的存在です。

美容液約1カ月分のうるおい設計

1枚に美容液約1カ月分（*4）を凝縮した贅沢処方も魅力。新たにキメの乱れ着目成分（*5）とアクアベール成分（*6）を配合し、乾燥による肌印象の低下にアプローチします。

さらに浸透サポート成分（*7）を新配合したことで、角質層までうるおいが行き渡り、ハリ感と透明感のある肌へ導きます。

密着感がアップした快適シート

トランシーノ薬用ブライトニングフェイシャルマスク（医薬部外品）



マスクに含浸された美容液の肌なじみを高める製剤技術を採用し、使用感も大幅に向上。シート形状を見直すことで、はがれにくく密着性の高い設計に進化しました。

動いてもずれにくく、リラックスタイムはもちろん、忙しい合間のケアにも取り入れやすいのが嬉しいポイントです。

発売日：2026年2月13日（金）

貼るだけで叶える、明るい肌印象へ♡

紫外線ダメージや肌荒れに悩みやすい現代女性の肌に寄り添う、トランシーノの薬用ブライトニングフェイシャルマスク。処方強化と使い心地の向上で、毎日のケアにも取り入れやすく進化しました。

しみや透明感ケアを諦めたくないとき、手軽に頼れる一枚があるだけで心も軽やかに。自分の肌をいたわる時間として、ぜひ取り入れてみてください♪